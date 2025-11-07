Podemos inicia su proceso de primarias y se aleja de una candidatura única de izquierda

Podemos Andalucía ha arrancado ya con el proceso de primarias con la apertura preinscripción de candidaturas para concurrir a las próximas elecciones andaluzas que se ... celebrarán en 2026, además de establecer el protocolo, reglamento y las comisiones y comité que velarán por este procedimiento.

La formación morada se aleja así de una coalición de izquierda aliándose con otras formaciones de su espectro político como IU ante su firme rechazo de acudir junto a Sumar, con la que se ha distanciado a nivel nacional, lo que complica la repetición de una candidatura única a la izquierda del PSOE Andalucía como ya ocurrió en los pasados comicios de 2022, bajo la marca de 'Por Andalucía'.

Pese a este paso de Podemos para ir en solitario a la próxima cita electoral andaluza, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, no tiraba la toalla ayer para conformar una coalición de izquierda e insistió en llamar a la unidad, aunque dejó muy claro que en esta apuesta de alianza no excluirá a Sumar.

Maíllo sostuvo que no va a entrar en la dicotomía de tener que elegir entre Podemos y Sumar para el siguiente ciclo electoral, por lo que abogó por fomentar coaliciones de unidad en todos los territorios.

Asimismo, pidió acelerar el proceso para conformar dicha alianza unitaria de toda la izquierda como alternativa con vistas también a los próximas citas electorales también en Extremadura, Castilla y León y las generales.

A su juicio, «la izquierda alternativa debe agruparse en un frente amplio que permita conformar gobiernos de coalición de izquierdas que evite la llegada de la ultraderecha de la mano del PP».

Según Maíllo, «se aprecia esa voluntad unitaria en la mayoría de fuerzas del espacio de izquierda y hay que tener altura de miras y ser todos conscientes del momento histórico del país».