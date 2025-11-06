Podemos se aleja de una candidatura única de izquierda y lanza su proceso de primeras en Andalucía

Podemos Andalucía ha lanzado ya su calendario para el proceso de primarias en su formación arrancando con la preinscripción de candidaturas para concurrir a las ... próximas elecciones andaluzas que se celebrarán en 2026, además de establecer el protocolo y reglamento de este procedimiento.

La formación morada se embarca así en la aventura de elegir a la persona que será su candidata sin aclarar aún si concurrirá en coalición aliándose con otras formaciones de la izquierda como IU, aunque su posición de rechazo a acudir junto a Sumar, liderado Yolanda Díaz, complica la consecución de una candidatura única de la izquierda en Andalucía como ya ocurrió en los pasados comicios de 2022, bajo la marca de 'Por Andalucía'.

Según Podemos, a partir de ahora se crearán la comisión técnica y el comité electoral que regirá todo este procedimiento de primarias y que velará para que funcione correctamente, subrayando que el plazo de preinscripción de las candidaturas finalizará el próximo domingo.

Dichas precandidaturas se publicarán el lunes y a partir de ahí se dará un plazo para realizar subsanaciones antes de abrir el tiempo pedir y conseguir los avales necesarios para concurrir a las primarias con la publicación oficial de las candidaturas el próximo 14 de noviembre.

Las listas y candidaturas se publicarán provisionalmente el martes, 18 de noviembre, y tras el correspondiente periodo de subsanación, su publicación definitiva será el viernes, 21.