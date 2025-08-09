Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)

Ubicada en el paraje natural de Amurjo, en Jaén, tiene un aforo máximo de 1.200 personas

SUR

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:33

Es una alternativa refrescante a las saturadas playas, donde cuesta poner una toalla en pleno mes de agosto. Con 85,5 metros de longitud y ... un ancho de 19 metros -que en algunos puntos alcanza los 25- sus medidas la han hecho valedora del título de la piscina más larga de Europa. Y se encuentra en Andalucía. Concretamente en el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Allí es donde se sitúa la piscina de Amurjo, con capacidad para albergar hasta 1.250 personas. Otro potente aliciente para visitar esta temporada estival este atractivo enclave natural.

