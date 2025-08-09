La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)

Es una alternativa refrescante a las saturadas playas, donde cuesta poner una toalla en pleno mes de agosto. Con 85,5 metros de longitud y ... un ancho de 19 metros -que en algunos puntos alcanza los 25- sus medidas la han hecho valedora del título de la piscina más larga de Europa. Y se encuentra en Andalucía. Concretamente en el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Allí es donde se sitúa la piscina de Amurjo, con capacidad para albergar hasta 1.250 personas. Otro potente aliciente para visitar esta temporada estival este atractivo enclave natural.

Enclavada en Orcera, un bonito municipio de la provincia de Jaén, está rodeada por un frondoso bosque de pinos. El agua con la que se llena procede del río Orcera y, tras el verano, este agua se devuelve al río para beneficiar así a los agricultores de la zona. Abrazada por las montañas de la Sierra de Segura, se trata de una de las joyas más sorprendentes del turismo rural andaluz.

La piscina de Amurjo abre de las doce del medio día a las nueve de la noche. La entrada cuesta 4 euros (reducidos a 3 en el caso de niños y mayores de 65 años). También organiza actividades nocturnas como conciertos, cine de verano o actuaciones.

Aunque se puede llevar comida, el recinto cuenta con un bar que sirve todo tipo de comidas. También hay un restaurante cerca de la piscina, por lo que se puede salir para comer y volver a entrar sin problema.

Aunque la piscina de Amurjo es sin duda un reclamo, Orcera tiene mucho más que ofrecer. Declarado Pueblo Mágico de España, este municipio reúne lo mejor del turismo de interior: calles empedradas, arquitectura popular, gastronomía auténtica y rutas de senderismo que atraviesan paisajes espectaculares.