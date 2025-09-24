Piden 183 años de cárcel a los acusados por la muerte de seis personas al hundirse un barco

El juicio contra seis acusados por la muerte de seis personas tras el hundimiento del barco pesquero Rúa Mar, que naufragó en enero de ... 2020, ha arrancado en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz con la petición por parte de la Fiscalía de 183 años de cárcel para los cinco de los seis acusados que se sientan en el banquillo, ya que uno de ellos continúa actualmente en busca y captura y en paradero desconocido tras fugarse de prisión aprovechando un permiso penitenciario.

El hundimiento del pesquero y el fallecimiento de sus seis tripulantes estuvo rodeado de mucha polémica e incógnitas tras descubrirse que transportaba un alijo de drogas al encontrarse posteriormente al naufragio varios fardos de hachís en la zona de la búsqueda.

El pecio zozobró la madrugada del 23 de enero de 2020 con seis personas a bordo, sin que hasta el momento hayan aparecido ni el barco ni cuatro de sus tripulantes. En las tareas de salvamento y búsqueda solo se logró encontrar algunos restos de la embarcación, muy lejos del punto donde supuestamente había naufragado, junto a dos cadáveres de dicha tripulación.

La vista oral continúa hoy con la declaración de testigos, entre ellos agentes y los instructores de las investigaciones, mientras que la sesión prevista para ayer fue suspendida después de que los acusados ejercieran su derecho a declarar en último lugar.

La primera sesión del juicio se destinó a resolver las cuestiones previas que se habían planteado, como la planteada por las defensas pidiendo la nulidad de las intervenciones, los dispositivos de geolocalización y las sonorizaciones, lo que fue desestimado por la Sala.

La Fiscalía solicita para el armador del barco 114 años de prisión por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, homicidio, estafa, contra el derecho de los trabajadores y por blanqueo de capitales. Además, pide una multa de 3,9 millones de euros por los delitos contra la salud pública y cuatro millones por el de blanqueo de capitales.

Asimismo, propone 19 años de prisión para la pareja sentimental del armador y 13 años para dos acusados por encargarse supuestamente de coordinar el alijo, junto a seis años para otros dos acusados relacionados con la droga.

El armador del Rúa Mar ya estaba bajo vigilancia policial tras haber sido interceptado un alijo anterior en uno de sus barcos, según el Ministerio Fiscal.