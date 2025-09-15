Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Sánchez y Montero, en la interparlamentaria del PSOE. EFE/ Fernando Villar
Política andaluza

Pedro Sánchez mantiene el cuerpo a cuerpo con Juanma Moreno y asegura que la Junta está ahora mejor financiada que con Rajoy

El líder socialista critica los conciertos sanitarios aprobados por el Gobierno andaluz, que le responde que miente

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:20

Tras los ataques lanzados el pasado domingo en el mitin celebrado en Málaga, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este lunes su cuerpo ... a cuerpo con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, esta vez a cuenta de la política sanitaria. «Sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones de euros a compañías privadas«, dijo Sánchez en una reunión interparlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, donde sostuvo que Andalucía ha recibido de su Gobierno »unos 54.000 millones de euros adicionales«, lo que supone un 47 por ciento más de lo que transfirió durante la época de Rajoy.

