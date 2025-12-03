Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Grande-Marlaska, en un acto reciente en Sevilla. Raúl Doblado
Política andaluza

El Parlamento reprueba a Grande-Marlaska por su «desidia» en el combate al narcotráfico en Andalucía

Sólo el PSOE vota en contra de la iniciativa, aunque todos los grupos respaldan la petición de reforzar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:39

Comenta

El Parlamento de Andalucía ha reprobado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que considera su desidia en la lucha contra el narcotráfico ... y los incumplimientos de los compromisos adquiridos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La propuesta, incluida en una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular, salió adelante con 68 votos a favor (PP y Vox), 30 en contra (PSOE-A) y 7 abstenciones (Por Andalucía y Adelante).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  5. 5 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  6. 6 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  7. 7 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  8. 8 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  9. 9 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  10. 10 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Parlamento reprueba a Grande-Marlaska por su «desidia» en el combate al narcotráfico en Andalucía

El Parlamento reprueba a Grande-Marlaska por su «desidia» en el combate al narcotráfico en Andalucía