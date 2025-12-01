El Parlamento andaluz abordará mañana el debate de cinco nuevas leyes

El Parlamento andaluz vivirá mañana una actividad frenética en su Pleno con el debate de hasta cinco nuevas leyes. En concreto tiene previsto aprobar ... las nuevas leyes de Vivienda y de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía, que concluyen así su trámite parlamentario y que saldrán adelante gracias a la mayoría del PP-A en la Cámara.

En una sesión plenaria adelantada a mañana por la celebración el jueves del Día de la Bandera de Andalucía, el Pleno también acogerá el debate de otra tres normas con la celebración de sus debates de totalidad.

Se trata de los proyectos de Ley de Patrimonio Cultural, Ley para la Gestión Ambiental y Ley de Montes, normas que ha recibido enmiendas a la totalidad por parte de diversos grupos de la oposición e incluso han pedido su devolución, caso de la ley de Montes.