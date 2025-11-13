Los padres de Sandra Peña piden «contundencia» contra el colegio donde sufrióacoso
JOSÉ LUIS PIEDRA
sevillA.
Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00
Los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó en Sevilla tras sufrir acoso escolar, solicitaron ayer a la Fiscalía de Menores una ... sanción «contundente y ejemplarizante» contra el colegio donde estudiaba, las Irladensas de Loreto, en su declaración como testigos perjudicados.
El portavoz de la familia y tío de la víctima, Isaac Villar, aseguró que «no puede haber otra sanción que no sea la más alta para que esto no se repita» y aseguró que los padres comparecieron con «el malestar por tener que volver a revivirlo todo per con la tranquilidad de contar la verdad».
También declararon ayer el ante la Fiscalía el director del colegio, la orientadora y la tutora de la víctima, mientras que el lunes está previsto que hagan lo propio ante esta Fiscalía las tres menores investigadas por un supuesto caso de bullying.
