Oposición y sindicatos critican el nombramiento de Sanz al frente de la sanidad

Los partidos de la oposición y los sindicatos coincidieron hoy en criticar la decisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de nombrar a Antonio ... Sanz como nuevo consejero de Sanidad argumentando que esta cambio no es suficiente para dar respuesta a la situación que atraviesa este servicio público.

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidente primera del Gobierno, María Jesús Montero, consideró que el presidente andaluz «sigue sobrepasado» por esta crisis y tildó de «huida hacia adelante» este nombramiento «cuando la ciudadanía andaluza exige respuestas eficaces». A su juicio, «no ha logrado que ningún profesional sanitario quiera asumir la Consejería de Salud o bien no se fía ya de nadie».

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, indicó que este nombramiento «evidencia la dificultad que tiene Moreno Bonilla de convencer a alguien que tenga conocimiento de sanidad y que quiera arriesgar su prestigio gestionándola en un momento tan grave, por lo que ha tenido que tirar de una persona del partido que le defienda a capa y espada, que lo proteja y detrás de él poder esconderse de lo que pasa».

Vox señaló que «Sanz no es más que un »cortafuegos que el presidente de la Junta, a decidido poner porque no tiene ni idea de cómo afrontar el problema que existe en el sistema público sanitario«, según su portavoz parlamentario, Manuel Gavira.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, afirmó que la elección de Sanz como consejero «revela el auténtico caos e irresponsabilidad en la que está el presidente andaluz ante la grave crisis que sufre la sanidad». El PP-A, por su parte, defendió el nombramiento al considera a Sanz como la «persona adecuada» para gestionar los problemas como los que tiene que enfrentarse ahora en la sanidad, según su portavoz parlamentario, Toni Martín.

El sindicato UGT-A manifestó que «el sistema sanitario andaluz necesita de personas dentro de él que puedan aplicar políticas que reviertan los gravísimos problemas que sufre y no un escudero para el señor presidente, lo que demuestra su nulo interés en arreglar estos problemas».

CCOO pidió «más que un cambio en las personas, un cambio en las políticas qye impulsen medidas de refuerzo de la sanidad pública y no de parches y derivas constantes a la privada».

CSIF sostuvo que el nombramiento de Sanz «genera dudas razonables ya que el sistema sanitario público de Andalucía, el de mayor volumen en todo el país, necesita a un titular con dedicación exclusiva y no compartida con Presidencia y Emergencias».

Por último, para el sindicato de enfermería (Satse) «es imprescindible» que quien lidere la Consejería tenga experiencia directa en el ámbito sanitario, preferiblemente asistencial, y que entienda las necesidades reales de los profesionales y del conjunto del sistema«.