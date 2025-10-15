Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. SUR

Oposición y sindicatos critican el nombramiento de Sanz al frente de la sanidad

  ·

Coinciden en subrayar que este cambio no supondrá una solución a los graves problemas que sufre el sistema sanitario público

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:22

Comenta

Los partidos de la oposición y los sindicatos coincidieron hoy en criticar la decisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de nombrar a Antonio ... Sanz como nuevo consejero de Sanidad argumentando que esta cambio no es suficiente para dar respuesta a la situación que atraviesa este servicio público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  4. 4 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  5. 5 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  6. 6 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  9. 9

    El Unicaja escenifica en Karditsa las dos realidades de la Champions (55-72)
  10. 10 Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Oposición y sindicatos critican el nombramiento de Sanz al frente de la sanidad

Oposición y sindicatos critican el nombramiento de Sanz al frente de la sanidad