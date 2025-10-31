La oposición critica los «regalos fiscales» en los presupuestos en perjuicio de los servicios públicos

Los grupos de la oposición de izquierda en el Parlamento andaluz rechazaron hoy los presupuestos andaluces para 2026 criticando los «regalos fiscales a los ricos» ... que se recogen en estas cuentas y que van en perjuicio del mantenimiento de los servicios públicos y su calidad.

Los grupos de PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía coincidieron en rechazar el proyecto de presupuestos presentado en la Comisión de Economía de la Cámara autonómica por la consejera del ramo, Carolina España, en el inicio de la tramitación parlamentaria.

Esta vía ha sido descartada por la oposición que presentará enmiendas a la totalidad para frenar el «deterioro» que, a su juiciio, sufren los servicios públicos pese a que aumenten los presupuestos, sobre todo en la sanidad.

La portavoz del PSOE, Alicia Morillo, cuantificó en 5.600 millones los «regalos fiscales a los más poderosos desde que gobierno el PP en la Junta, lo que supone de media al año 7.400 euros, pero para al andaluz medio solo7,5 euros, por lo que en política fiscal primero las élites y después Andalucía», censuró.

Carolina España replicó a la diputada socialista negando que las rebajas fiscales sean para ricos y argumentó que el 70 % de los que se benefician de estas medidas tienen una renta inferior a 30.000 euros anuales.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, dijo que «los regalos fiscales han pasado de 5.900 millones en 2018 a unos 11.000 millones, lo que supone el doble en ocho años en los que se han producido destrozos en los servicios públicos».

La portavoz de Adelante Andalucía, Miren Begoñe, también criticó las rebajas fiscales «cuando la economía andaluza es una economía empobrecida y la gente sufre dificultades de vivienda, de acceso a la sanidad y empleos precarios».

La diputada de Vox Cristina Jiménez también se mostró crítica con los presupuestos ya que «cada año se presenta el proyecto como expansivo e incrementa en cifras, pero a pesar de ello no mejora la gestión ni en la sanidad, ni la educación, ni la dependencia».

Por último, el diputado del PP-A Pablo Venzal defendió la gestión del Gobierno andaluz con un presupuesto «prudente e inversor, destinando los mayores ingresos a la sanidad, educación y la dependencia», resaltó.