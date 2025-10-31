Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sesión de hoy de la Comisión de Economía del Parlamento andaluz. SUR

La oposición critica los «regalos fiscales» en los presupuestos en perjuicio de los servicios públicos

  ·

Carolina España tiende la mano para «enriquecer» las cuentas autonómicas para 2026 con enmiendas en el inicio de su tramitación parlamentaria

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:12

Los grupos de la oposición de izquierda en el Parlamento andaluz rechazaron hoy los presupuestos andaluces para 2026 criticando los «regalos fiscales a los ricos» ... que se recogen en estas cuentas y que van en perjuicio del mantenimiento de los servicios públicos y su calidad.

