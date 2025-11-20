La oposición critica a Moreno por esgrimir que no sabía nada sobre el caso y le exige explicaciones

Los partidos de la oposición coincidieron ayer en criticar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por esgrimir que no sabía nada sobre el caso ... de las contrataciones presuntamente irregulares de mascarillas en Almería, lo que ha provocado la detención del presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García; su vicepresidente segundo, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, aseguró ayer que «nadie se cree que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, no sabía lo que pasaba en el PP de Almería cuando lo sabía Almería entera».

María Márquez acusó a Moreno de «cínico y de tomar por tontos a los andaluces» y le reprochó que «lo único que ha hecho es tapar, tapar y tapar, que es marca de la casa».

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, también criticó a Moreno que, a su juicio, «puede alegar cualquier cosa menos desconocimiento, pese que ponga cara de que pasaba por aquí y se haga el nuevo». Además, exigió una explicación sobre «el tráfico de mascarillas con dinero público con la finalidad de lucrarse de una situación de necesidad».

En el mismo sentido se posicionó el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, que censuró también a Moreno por decir que «no sabía nada tras la bomba nuclear caída en la Diputación y el PP de Almería».

Según Manuel Gavira, «cuando la UCO llama a tu puerta lo que significa es que todo huele a muy podrido y más cuando hay y un auto en el que existen sospechas fundadas de la comisión de hechos delictivos».

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Begoña Iza, avanzó que su grupo pedirá la comparecencia del presidente andaluz en el Parlamento para que explique las presuntas irregularidades tanto en los contratos de las mascarillas de Almería como los contratos del SAS.

Por último, el portavoz del PP-A, Toni Martín, defendió la actuación «rápida y ejemplar desde el minuto uno» de su partido con la decisión de suspender cautelarmente de militancia a los presuntos implicados en el caso.

Toni Martín subrayó la «tolerancia cero» de su partido ante la corrupción y resaltó que «no se ha tenido que esperar a ningún tipo de documentos, declaraciones, judiciales, ni de la Guardia Civil, ni informes de la UCO para apartar a estas personas».