El narco 'Isco' pidió perdón a la policía por su aparición en un videoclip de reguetón durante su fuga: «No quería ofenderos»
JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Jueves, 18 octubre 2018, 09:52

Una llamada de teléfono puso fin a la vida de fugitivo de Francisco Tejón, alias 'Isco', a quien la policía considera colíder, junto a su hermano Antonio, del famoso clan de Los Castañas, una organización que empezaba a monopolizar la entrada de hachís en La Línea de la Concepción.

A las siete de la mañana de ayer, 'Isco' acudió puntual a la cita, la que le llevaría a dormir esa misma noche entre rejas después de dos años huyendo de la Policía Nacional, que ya le pisaba los talones. Eligió su «zona de confort», uno de los lugares de su ciudad donde se siente seguro. El barrio de San Bernardo. Junto a un restaurante.

No fue solo. Lo escoltaban cuatro amigos, dos de los abogados del bufete que negoció la entrega y, unos metros más atrás, dos familiares. Uno de esos amigos cargaba al hombro un «mochilón» de ropa que los agentes le aconsejaron vaciar. No la iba a necesitar.

«Francisco, buenos días. Está detenido», anunció uno de los policías. Sólo reaccionó 'Isco' cuando vio los grilletes. «¿Me vais a esposar? ¡Pero si me he entregado!», cuentan que dijo. Los policías le explicaron que era el protocolo. Y no se iban a saltar ni una coma.

Fuentes de la investigación aseguran que 'Isco' llevaba meses intentando negociar las condiciones de su rendición. Las tentativas empezaron tras la detención de su hermano Antonio, al que incluyeron en el FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) al ingresar en prisión. Francisco quería evitar ese régimen, más duro y restrictivo, y no quería pasar por los calabozos de la comisaría. Pretendía que lo llevaran directamente al juzgado.

«Se estaba poniendo cada vez más nervioso», comenta uno de los agentes que seguían sus pasos. «Era cuestión de horas, o de días, que lo encontráramos. Esa misma noche -la de anteayer- estuvimos buscándolo hasta las 5 de la mañana. Y en el puente trabajó todo el grupo. Estábamos muy cerca». La policía tenía ubicadas media docena de posibles guaridas de 'Isco' en La Línea. «Siempre tuvimos claro que estaba aquí, en su zona de seguridad, o como muy lejos en Gibraltar. No se iba arriesgar a moverse a otro lado». No hay otro lugar donde pudiera disfrutar, y pagar, semejante legión de acólitos. En La Línea tenía, calculan los investigadores, unos 50 'puntos' a sueldo que vigilan el más mínimo movimiento de las Fuerzas de Seguridad.

El nerviosismo de 'Isco' crecía, y se notaba en la intensidad de los contactos para pactar su entrega. Pero si hay un punto de inflexión en su fuga, y también en su búsqueda, fue la publicación en Youtube del famoso videoclip en el Francisco Tejón aparecía junto al artista de origen cubano 'clase A' en una orgía, rodeados de mujeres. 'Candela', que así se llamaba la canción, prendió los ánimos entre los policías, para los que atrapar a 'Isco' empezaba a convertirse en una cuestión de honor.

En la intimidad del vehículo policial en el que lo condujeron a la comisaría de La Línea, Francisco Tejón intentó justificarse. «Me lo propusieron y acepté sin pensarlo. No quise ofenderos. Os pido perdón», dijo a los agentes que lo custodiaron hasta el calabozo, del que no pudo librarse, aunque el suplicio solo durase un par de horas al tratarse de una reclamado judicial. Después fue conducido al Juzgado de Instrucción número 2 de La Línea, cuyo titular lo envió a prisión por delitos de tráfico de estupefacientes, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La detención de 'Isco' supone el cierre de la 'operación Ronald', que permitió desarticular, entre octubre y diciembre de 2016, el grueso de la organización conocida como «Los Castaña», a la que se considera responsable de haber introducido, en el verano de ese año, nada menos que 72 alijos (con entre 2.000 y 3.000 kilos de hachís cada uno) por las costas de La Línea de la Concepción. Pero faltaban las dos piezas principales del organigrama: los hermanos Tejón Carrasco, ahora detenidos.

Sin embargo, la que no se da aún por cerrada es la investigación del famoso videoclip. Los agentes, que tomaron declaración como testigo al artista cubano, afincado en Málaga, quieren aclarar cómo, dónde y sobre todo cuándo se grabaron esa imágenes. Hay una cosa que tiene clara: no fue en la Costa del Sol, como inicialmente se especuló. Los investigadores sospechan que fue mucho más cerca. En el Campo de Gibraltar, donde siempre. En su zona de confort.