Moreno vincula el crecimiento económico de Andalucía a la estabilidad política

Con el calendario electoral ya en el horizonte, el presidente de la Junta de Andalucía ha vuelto a llamar la atención sobre la necesidad de ... preservar la actual situación de estabilidad política como condición necesaria para mantener el ritmo de crecimiento económico y los buenos indicadores en materias como el empleo, las exportaciones o la inversión.

Juanma Moreno participó este martes en la inauguración de un foro de Europa Press y aprovechó la oportunidad para vincular los buenos datos que ofrece la economía andaluza con la situación de prolongada estabilidad política de la que disfruta la comunidad y que se pondrá en juego al final del actual curso político, cuando los andaluces volverán a ser llamados a las urnas.

«No pararemos hasta que Andalucía sea la primera economía de España y por tanto el territorio de España donde más progreso y bienestar haya -dijo el presidente al cierre de su intervención-. Creo que nos lo merecemos, creo que tenemos talento de capacidad y solo hace falta que tengamos una hoja de ruta, que tenemos trabajada, y que tengamos la capacidad de ejecutarla».

Presupuestos

Moreno lanzó esta advertencia tras citar la cifra de empleo, la mejor de toda la serie histórica, el récord de exportaciones y la posición de Andalucía a la cabeza de la licitación de obra pública, lo que vinculó a la ventaja de que la comunidad lleve siete años aprobando presupuestos en los plazos correctos, lo que permite comenzar cada ejercicio con las cuentas ya en vigor. «Esa es la importancia de tener estabilidad o no tener estabilidad, de tener mayoría o no tener mayoría», advirtió.

Tras citar la condición de Andalucía como líder en exportaciones y de los avances conseguidos en el sector industrial, el presidente subrayó que los años de estabilidad política «han sentado francamente bien» a la comunidad para despuntar en sectores donde se ha dado un salto muy importante con la incorporación de las energías renovables.

«La estabilidad la dan los ciudadanos a través de las urnas a los partidos políticos», afirmó Moreno

Tras hacer un repaso sobre el comportamiento de los principales sectores económicos andaluces, Moreno señaló que sin estabilidad política e institucional no existe posibilidad de progreso. «La economía, y sobre todo los años que van a venir, necesita seguridad, necesita certidumbre, necesita seguridad jurídica -advirtió-, todo eso se basa en la estabilidad, la estabilidad que le dan los ciudadanos a través de las urnas a los partidos políticos».

Subrayó que no es posible gobernar sin poder marcar un proyecto político que se pueda llevar a cabo. «Si tú no eres capaz de aprobar un decreto, si tú no eres capaz de aprobar una ley, si tú no eres capaz de aprobar la ley más importante que hay en toda legislatura, que es la ley de presupuestos, y que define la contabilidad y el impulso al sistema productivo, significa que vamos a ir parando poco a poco el motor de la economía»