Juanma Moreno responde a las críticas al paquete fiscal con el anuncio de que habrá más bajadas

El paquete de reducciones fiscales anunciado por el Gobierno andaluz no está cerrado. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reaccionado a las críticas contra los ... anuncios de bajadas de impuestos lanzados esta semana adelantando que aún habrá más reducciones.

Lo hizo este viernes a través de la red social X, donde respondió a las críticas de Jordi Turull, secretario general del JXCat, quien acusó a la Junta de impulsar deducciones fiscales «con el dinero de los catalanes». «Habrá otra deducción fiscal. Lo siento, independentistas», respondió el presidente de la Junta.

Moreno hizo el anuncio tras exigir respeto para Andalucía y reclamar al Gobierno de España que se sume a defender la dignidad de este territorio. «Siempre la misma cantinela: atacar a Andalucía y mirarnos por encima del hombro», escribió Moreno.

Poco después, la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, también salió a responder al dirigente independentista catalán a través de X indicando que los andaluces no viven de las subvenciones de nadie. «Ni cuando lo dijo Esperanza Aguirre, ni ahora cuando lo dice Turull».

Sin embargo, su número dos en el socialismo andaluz y portavoz parlamentaria, María Márquez, puso el foco en Juanma Moreno, a quien acusó de estar todo el tiempo confrontando con Cataluña.

El anuncio escalonado que a lo largo de esta semana se ha ido realizando desde la Junta de Andalucía de las reducciones fiscales que se incluirán en sus próximos presupuestos -relativos a los gastos veterinarios, la actividad deportiva y el acceso a la vivienda de alquiler- han ocupado el centro de la agenda política andaluza hasta traspasar los límites de la comunidad.

Así, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, la formación presidida por Carles Puigdemont, acusó a la Junta de Andalucía de estar fomentando deducciones fiscales a sus ciudadanos «con el dinero de los catalanes». «Nosotros, a mucha gente de la clase media y trabajadora que financia el estado del bienestar no le podemos dar ayudas a las becas comedor, a la ley de dependencia. Y con el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía», afirmó.

Esta intervención generó la inmediata respuesta de la consejera de Hacienda, Carolina España, quien reclamó respeto al dirigente de Junts. «Ya está bien de que nos miren por encima del hombro, de tratar a los andaluces como si fuéramos inferiores», dijo la también portavoz de la Junta de Andalucía, que señaló que ya Cataluña comienza a ver Andalucía como una amenaza.

Según la consejera, en su condición de independentista debería al menor respetar la autonomía andaluza y reivindicó el derecho de la Junta a gestionar sus propios presupuestos y sus competencias como estime más adecuado.

España subrayó que esperaba que María Jesús Montero, saliera inmediatamente como andaluza a pedir a Junts y a Turull una disculpa pública. «Son afirmaciones que ni como ministra, ni como vicepresidenta del gobierno de todos los españoles, ni como andaluza debería dejar de pasar por alto», dijo la consejera.

La dirigente socialista reaccionó poco después a través de una entrada en la red X en la que señalaba recordaba que la exdirigente del PP Esperanza Aguirre también hizo en su día afirmaciones similares a las de Turull. «Ni a unos ni a otros se lo vamos a permitir», señaló.

«Los andaluces no viven de las subvenciones de nadie. Ni cuando lo dijo Esperanza Aguirre ni ahora cuando lo dice Turull», apuntó María Jesús Montero.

También hubo otras reacciones a las afirmaciones del dirigente catalán. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, dijo que el "dinero de los andaluces fue a pagar la fiesta indepe", mientras que el titular de Presidencia, Antonio Sanz, consideró "insultantes, inadecuadas y lamentables" las manifestaciones del político independentista.

Al otro lado se situó el portavoz de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, quien respaldó las críticas de Turull. "Es una vergüenza que el señor Moreno Bonilla haya entrado en campaña electoral a la vez que recorta los servicios sanitarios y los servicios educativos, que están en una precariedad absoluta en Andalucía", afirmó.

Las desgravaciones fiscales anunciadas hasta por la Junta de Andalucía afectan los gastos veterinarios de los propietarios de animales de compañía tras el primer año de adquisición, la cuota por ir al gimnasio o por otro tipo de práctica de actividades deportivas federadas, con una deducción máxima de 100 euros en la cuota autonómica del IRPF, y 1.200 euros de los gastos anuales por alquiler de vivienda para menores de 35 años y mayores de 65 años con unos ingresos anuales de hastas 25.000 euros, cantidad que será de 1.500 euros para las personas con discapacidad.

Ahora, Juanma Moreno ha adelantado que queda todavía un anuncio más. Todas estas reducciones serán incluidas en la Ley de Presupuestos actualmente en elaboración y que será aprobada para su entrada en vigor el 1 de enero y podrán aplicarse en la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025.