Moreno pide al comisario europeo de Pesca «más flexibilidad» para el sector andaluz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantuvo una reunión ayer en Cádiz con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Kostas ... Kadis, al que planteó una «mayor flexibilidad para garantizar el futuro del sector pesquero andaluz.

Moreno pidió un mayor equilibrio en la política común pesquera para conjugar los factores biológico, social y económico en la actividad pesquera, solicitando un reparto «más justo» en el caso de la cuota de atún rojo y de las pesquerías artesanales como la almadraba.

Moreno pidió un gesto a la UE con el sector andaluz que «lo está pasando mal y es cierto que sin peces no hay pesca, pero tampoco existe sin pescadores», sostuvo, destacando además la singularidad de Andalucía al ser la única región europea con costas al Atlántico y al Mediterráneo.