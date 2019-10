Juanma Moreno: «España necesita las recetas del PP en Andalucía» Juanma Moreno y Pablo Casado, en el foro económico del PP en Córdoba. / EFE Casado se apoya en el legado de Rajoy y Aznar para presentar al PP como la solución económica frente a un PSOE que vincula a la crisis NURIA VEGA y MARIA DOLORES TORTOSA Madrid Domingo, 6 octubre 2019, 00:49

La repetición electoral le ha concedido al PP una segunda oportunidad: la de enmendar el error de la campaña del 28-A e intentar ampliar su menguado espectro electoral. «Ahora, economía, economía, economía», aconsejan a Pablo Casado en su círculo más cercano para superar la página de la crispación y ensanchar las posibilidades del partido en las urnas. En ese marco, los populares celebraron ayer en Córdoba una convención, con exministros invitados de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, encaminada a ensalzar la experiencia de gestión del partido frente a un PSOE al que ligan con la «crisis» y la «pobreza».

La ciudad, Córdoba, ya fue elegida por el PP para numerosas convenciones preelectorales, sobre todo en época de Rajoy, debido en parte a su cercanía en AVE de Madrid; Pero ahora se justifica además porque Andalucía cuenta por primera vez con un presidente del Gobierno del PP. Juanma Moreno hiló el argumentario principal de Casado de presentar al PP como el partido que mejor gestiona la economía con ese hecho. Puso de ejemplo los nueve meses de andadura del nuevo Gobierno PP-Cs en los que, subrayó, ha bajado impuestos, reducido la burocracia, eliminado gastos superfluos, quitado límites a la economía, ejecutado fondos europeos y creado confianza. Todo lo que, vaticina, hará Casado si gobierna con Cs tras el 10N. «España necesita las recetas del PP que ya se están aplicando en Andalucía», remarcó.

El líder de los populares andaluces hizo balance de unos resultados económicos en Andalucía que atribuye a su gestión, aunque muchas de las macrocifras son tendencia desde hace más de un año. «La economía andaluza crece ahora por encima de la española, algo que no era habitual que ocurriera», dijo.

Casado propone evaluaciones estatales en primaria, secundaria y bachillerato

El presidente de la Junta también sacó pecho del proyecto del Presupuesto de 2020, cuyo visto bueno por el Consejo de Gobierno está previsto para dentro de dos semanas. «Va a ser la primera comunidad autónoma que la semana que viene va a presentar sus presupuestos para 2020», unas cuentas que «van a generar empleo, desarrollo y bienestar para los andaluces», afirmó. El presidente arremetió contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, al que volvió a recriminarle el bloqueo de 1.350 millones de euros de la financiación autonómica. «Los andaluces tenemos otro motivo más para apostar por Pablo Casado. Nunca jugaría con el bienestar de los andaluces como está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez».

Búsqueda de la centralidad

Esa ha sido la idea fuerza de la intervención de Casado. Una hora de gráficos, cifras y recursos visuales sobre el «legado de Sánchez» para advertir de que el país no «podría soportar» otro ciclo económico negativo con el PSOE en la Moncloa. «España nos necesita de vuelta en el Gobierno para evitar la crisis», defendió ante los suyos. Se mide hasta la intensidad. Casado, y así lo corroboran fuentes del PP, va a procurar en las próximas semanas no resultar catastrofista. Si bien avisa de datos de paro o de señales que consideran preocupantes, hay un intento de no caer en la alarma. Creen en la dirección que basta con identificar a los populares con el despegue económico o con haber «evitado el rescate» de la UE y asociar al PSOE a términos como «impuesto, paro, crisis, bloqueo, intervencionismo, precariedad, retroceso y reparto de pobreza».

Esas fueron las palabras escogidas por Casado en la inauguración del cónclave. Los dirigentes populares sostienen que este es el camino que llevará a incrementar las posibilidades del PP el 10-N, ahora que, además, las encuestas recogen una tendencia al alza. «Templanza», aseguran, y un discurso alejado de la «desmesura» que podría castigarse de nuevo en las urnas.

En los últimos días, el partido de Casado había dejado ya antiguas urgencias como la del 155 en Cataluña para Ciudadanos. En la búsqueda de un equilibrio entre moderación y contundencia, en el PP encontraron en la Ley de Seguridad Nacional una alternativa al mecanismo de intervención de la autonomía que contempla la Constitución. Poco tardó el PSOE en trasladar que esa normativa también se barajará en caso de necesidad. Pedro Sánchez, tal y como lo analizan en los populares, se ha sumado al discurso de la unidad territorial del que han hecho bandera los partidos políticos de la derecha. Así que entienden que, con tantos actores en el mismo asunto, sigue quedando un espacio en el que diferenciarse.

«Es la economía, estúpido», recogió Casado uno de los lemas de la campaña de Bill Clinton en los 90. Ese es el terreno en el que el PP, el tradicional, se siente cómodo.

«Necesitamos mantener la credibilidad para plantear una nueva gestión eficiente. Ya lo hicimos», ha insistido. Y con ese objetivo rescató en esta convención a exministros como Miguel Arias Cañete, José Manuel García Margallo, Elvira Rodríguez, Ana Pastor, Dolors Montserrat, Isabel García Tejerina o al exsecretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. Se notó la ausencia de los exministros andaluces Cristóbal Montoro y Fátima Báñez, responsables de Hacienda y Empleo en la pasada legislatura.

Las propuestas del programa

El programa económico, además, ha quedado detallado. Básicamente, se mantiene el grueso de las propuestas del 28-A. La primera, la que Casado ha intentado establecer como seña de identidad en los gobiernos territoriales del PP, como el de Moreno en Andalucía: la bajada de impuestos. También aboga por una nueva ley de emprendedores y por eliminar trabas administrativas para la creación de empresas, también copiados de Andalucía.

En lo que afecta a las comunidades, Casado quiere promover una legislación que garantice la unidad de mercado en España y, en cuanto a la formación, evaluaciones comunes al final de primaria, secundaria y bachillerato. «Si no sabemos cómo van nuestros hijos con una valoración pública, porque es conocida por todos y porque la hace el Estado a nivel nacional y no las autonomías, no sabremos anticipar cualquier tipo de problema de adaptación de nuestros hijos, pero sobre todo creamos un cuello de botella en la selectividad, que encima ahora es discrecional entre autonomías».