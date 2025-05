Montero pone al PSOE-A en modo preelectoral y ya lanza propuestas de campaña

El PSOE de Andalucía ya vislumbra la campaña electoral andaluza. Cuando en teoría aún resta un año para la cita para elegir en las urnas ... al próximo gobierno de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero se ha puesto el traje de candidata y ha comenzado a desgranar lo que será su propuesta electoral.

Lo hizo pocos días después de cumplir sus primeros 100 días como secretaria general del PSOE de Andalucía y frente a los miembros del Comité Director de su partido, ante quienes aseguró que la hoja de ruta trazada desde que regresó a la política andaluza se está cumpliendo en plazo y paso a paso. «Tenemos un plan que se está cumpliendo punto por punto», aseguró. En la reunión se aprobó el calendario para consagrarla como candidata a la presidencia de la Junta, lo que se producirá en torno al 20 de junio.

A pesar de lo que dicen las encuestas, en las que no remonta vuelo, la también vicepresidenta primera del Gobierno no dejó resquicios para el pesimismo y aseguró que el plan trazado cuando volvió a aterrizar en Andalucía para hacerse con la secretaría general del PSOE-A ya está dando sus frutos. «Tenemos dirección, tenemos equipo, tenemos proyectos, tenemos un partido renovado -enfatizó-. El PSOE andaluz ha hecho los deberes y estamos listos para la campaña cuando toque. Y lo que es más importante, estamos listos para volver a gobernar». Aseguró que durante este proceso se ha conseguido «reenganchar» con la militancia y abrirle una ventana de esperanza y de optimismo con un proyecto sólido andalucista y de izquierdas. «Estamos listos para la campaña y para volver a gobernar, el cambio es posible», afirmó.

Según la líder socialista, los andaluces están esperando al PSOE y la militancia socialista se encuentra «lista, activa y preparada para ese trabajo.

Montero no tardó en arremeter contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien acusó de haber perdido el tiempo en los más de seis años que lleva al frente del Gobierno andaluz. Afirmó que no gobierna y se dedica a apuntarse los logros del Gobierno central, como la marcha de la economía y a responsabilizar a Pedro Sánchez de sus propios fracasos. Puso como ejemplo la reciente gestión del apagón, cuando la Junta decidió ceder a la Administración central del Estado la gestión de esa emergencia. «Jamás me pondré de perfil ante una situación como esa», aseguró.

La también ministra de Hacienda atacó uno de los principales argumentos con los que el Gobierno andaluz censura al Ejecutivo de Sánchez y rechazó que Andalucía sufra un problema de falta de financiación. «Siguen hablando de que les faltan cuatro mil millones de euros, pero la realidad es que han recibido 7000 millones más desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y yo, ministra de Hacienda», afirmó. En esa línea, sostuvo que Andalucía ha recibido 53.810 millones de euros más que los que recibió durante el Gobierno de Mariano Rajoy. «Nunca se ha recibido tanto -apuntó-, pero nunca se gastó peor». También afirmó que en el último año las inversiones ejecutadas en Andalucía por el Gobierno superaron en un 72 por ciento a las que hizo Rajoy en su último año.

En un tono decididamente electoral, Montero aseguró que cada día que pasa Juanma Moreno en el Palacio de San Telmo es un día perdido para solucionar los problemas de la sanidad, la educación o la dependencia y ya en clave decididamente de campaña lanzó sus primeras propuestas electorales: limitar hasta un porcentaje el sistema de conciertos, brindar por ley la atención primaria, aprovechar la bajada de la natalidad para mejorar las ratios escolares o construir viviendas públicas.