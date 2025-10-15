Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El ministro Bustinduy celebra una condena en contra de Ryanair: «Seguimos acumulando victorias»

Un juez de Granada obliga a la aerolínea a devolver 66 euros a un pasajero, más intereses, tras un vuelo de Polonia a Málaga del 9 de agosto de 2024

E. Press

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:04

El ministro de de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha celebrado una condena en contra de Ryanair en el Juzgado de lo ... Mercantil número 2 de Granada por cobrar por el equipaje de mano, destacando que el departamento gubernamental que encabeza sigue «acumulando victorias en defensa de los consumidores». «Mientras las aerolíneas se dedican a hacer lobby en los pasillos de Bruselas, seguimos acumulando victorias en defensa de los consumidores», ha afirmado en un mensaje en la red social Bluesky.

