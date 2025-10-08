La ministra de Sanidad dice que la dimisión no arregla nada porque «el problema sigue ahí»

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha considerado insuficiente la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, ya que no soluciona nada y «el ... problema sigue ahí» por los fallos en los cribados de cáncer de mama.

La ministra ha afirmado en redes sociales que «hay que darle la vuelta al modelo sanitario fallido del PP y en ello estamos trabajando» al sostener que ése es el problema.

Mónica García ha considerado que «ha habido años de abandono, privatizaciones y falta de control que dejaron a 2.000 mujeres sin la revisión que necesitaban» por la gestión de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno.

La ministra ha anunciado que se va a comenzar a realizar un estudio «más pormenorizado» sobre los programas de cribado de cáncer a nivel nacional, y que comenzará por Andalucía, tras hacerse públicos los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en esta comunidad.