Cerca de 7,2 millones para los más afectados por la sequía

La Junta de Andalucía destina cerca 7,2 millones de euros en ayudas para las explotaciones agrarias más afectadas por la sequía, según anunció ayer ... el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en su comparecencia en comisión en el Parlamento andaluz.

Este apoyo económico lo recibirán los propietarios de dicha explotaciones localizadas en las comarcas que han registrado mayor escasez de lluvias durante el año 2024 y que estén dedicadas a determinados sectores reflejados en la normativa que regula estas subvenciones.

La Consejería ya ha publicado el listado provisional de beneficiarios con un total 6.935 por el momento, que son los que actualmente cumplen los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Por provincias, Granada es la que más beneficiarios registra con un total de 4.114 expedientes aprobados rozando sus ayudas la cuantía de los 4,85 millones de euros, seguida de Huelva con 1.967 titulares provisionales que se podrán beneficiar de 1,73 millones. A más distancia se sitúa la provincia de Almería con 854 beneficiarios provisionales y con ayudas por 602.978 euros, según la resolución inicial.

Las precipitaciones registradas el año pasado en Andalucía han estado muy por debajo de la media, circunstancia que ha impactado gravemente a los cultivos y al ganado de región, llevando a a un gran número de productores que ya venían soportando las consecuencias de la sequía durante las dos últimas campañas a una situación límite.

Estas ayudas de la Junta se enmarcan dentro de la 'Medida 23' del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2022, que tienen el objetivo de ayudar a los productores a afrontar problemas de liquidez que ponen en peligro la continuidad de la actividad agrícola, ganadera y forestal, como es el caso de las pérdidas por la sequía.