María Jesús Montero pide explicaciones a Juanma Moreno

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía y del ... PP-A, Juanma Moreno, que «deje de ponerse de perfil, tome medidas contundentes» y garantice «explicaciones urgentes» sobre la operación de la Guardia Civil en Almería que ha llevado al arresto del presidente de la Diputación provincial, su vicepresidente y al alcalde del municipio almeriense de Fines, «todos del PP».

En una entrada en su cuenta en la red social X, María Jesús Montero ha criticado que Moreno «ahora dice no saber nada» de «numerosas irregularidades denunciadas e investigadas en la Diputación de Almería bajo gestión del PP», ha añadido.

Previamente, en la misma red social, la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha señalado que, «entre Almería y Sevilla, el PP de Moreno Bonilla tiene más agenda en los juzgados que en los despachos».

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha manifestado,que es un caso que también «vincula» al PP de Juanma Moreno.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Gavira, como ya ha adelantado el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que el partido se personará como acusación popular en el caso de los contratos irregulares para la compra de mascarillas que presuntamente involucra al presidente de la Diputación de Almería.

Asimismo, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha exigido Juanma Moreno, que se posicione «inmediatamente» cesando al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), tras conocerse sus detenciones por su presuntas contrataciones irregulares en el marco de la investigación judicial del caso 'Mascarillas', o en caso contrario, «el Partido Popular andaluz, con Moreno a la cabeza, es cómplice de la corrupción».