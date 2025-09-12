María Jesús Montero asegura que seguirá en el Gobierno por la importancia de que haya una andaluza en el Ministerio de Hacienda

María Jesús Montero volvió este viernes a Andalucía, tras el inicio del último curso de la legislatura autonómica, y reafirmó su decisión de continuar formando ... parte del Gobierno a pesar de su condición de candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta. Montero fundamentó esta decisión en su convicción de que su presencia en el Ejecutivo de Pedro Sánchez supone una ventaja para la comunidad autónoma. «Muchas veces no somos conscientes de lo que significa que en el Gobierno de España haya una andaluza al frente del Ministerio de Hacienda», dijo Montero tras su participación en un acto institucional en Cádiz.

La número dos del Gobierno y líder de los socialistas andaluces sostuvo que el ejemplo más claro que avala esa afirmación es la operación de quita de la deuda autonómica aprobada por su departamento. «Yo creo que ustedes no dudarán de que siempre desde el Ministerio de Hacienda cualquier iniciativa que ponemos en marcha tiene una mirada también netamente andaluza», dijo dirigiéndose a los informadores.

La ministra defendió que en esta operación, exigida por Esquerra Republicana para respaldar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, la comunidad autónoma que más se beneficia es Andalucía, ya que es a la que se le condona una mayor cantidad, por lo que criticó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por anunciar que la Junta no se plegará a la medida.

En su opinión, esta postura tiene como única explicación la subordinación del presidente a las políticas de la dirección nacional del PP. «En qué cabeza cabe que alguien te diga que te va a perdonar la deuda y tú digas que no y además que lo diga en base a mentiras», se preguntó la líder socialista, que argumentó que ello obedece a que «se le cae el argumentario único que tiene el Partido Popular del supuesto agravio territorial de Andalucía frente a Cataluña».

Argumentó que con la condonación de la deuda, ese supuesto agravio territorial se demuestra que es mentira y adelantó que cuando se presente el modelo de financiación se verá que tampoco es verdad que se ha acordado poner en marcha un cupo catalán. «Se les cae el argumentario», dijo.

Cupo catalán

La vicepresidenta defendió que los intereses asociados a esa condonación de casi 19.000 millones «tienen que venir a mejorar nuestros servicios sanitarios, nuestros servicios educativos, la política de vivienda o la política de dependencia». La Junta argumenta que esto no es posible, ya que al no incrementarse el techo de gasto el montante de los intereses que dejarán de pagarse, unos 140 millones de euros al años, sólo se podrán destinar a amortizar deuda y no a sostener los servicios públicos.

«Se les caen todas las excusas y todas las mentiras que vienen trayendo respecto al enfrentamiento entre territorios y a la confrontación que hace Moreno Bonilla con el Gobierno de España diciendo que se beneficia a Cataluña», dijo la ministra, que sostuvo que nunca antes Andalucía ha tenido un mayor volumen de recursos. «Un promedio desde que gobierna Pedro Sánchez, de 8.500 millones de euros más cada año», aseguró antes de acusar a la Junta de tener la sanidad y la educación «peor que nunca y en una línea de privatización vergonzante«.

Preguntada si la condonación de la deuda es un sustituto de la renovación del modelo de financiación, Montero ha afirmado que «si hay que decirlo más alto lo digo más alto» y ha apuntado que «la condonación de la deuda no puede sustituir la reforma del modelo».