María Jesús Montero, este viernes en un acto institucional en Cádiz. Rocío Ruz / Europa Press
Política andaluza

María Jesús Montero asegura que seguirá en el Gobierno por la importancia de que haya una andaluza en el Ministerio de Hacienda

La vicepresidenta del Gobierno descarta dedicarse sólo a su candidatura y acusa a Juanma Moreno de traicionar a Andalucía por rechazar la quita de la deuda

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:37

María Jesús Montero volvió este viernes a Andalucía, tras el inicio del último curso de la legislatura autonómica, y reafirmó su decisión de continuar formando ... parte del Gobierno a pesar de su condición de candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta. Montero fundamentó esta decisión en su convicción de que su presencia en el Ejecutivo de Pedro Sánchez supone una ventaja para la comunidad autónoma. «Muchas veces no somos conscientes de lo que significa que en el Gobierno de España haya una andaluza al frente del Ministerio de Hacienda», dijo Montero tras su participación en un acto institucional en Cádiz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

