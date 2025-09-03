Mareas blancas y sindicatos piden un plan para salvar la sanidad con 19.000 millones

La Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía y los sindicatos Satse, CSIF, CC OO y UGT retomaron ayer las movilizaciones por la sanidad con la ... entrega de más de 50.000 firmas ciudadanas en apoyo a una Proposición de Ley en defensa del carácter público del sistema sanitario.

Los manifestantes reclamaron un plan de choque para la sanidad pública dotado con 19.000 millones para los próximos cinco años y lanzaron un «grito de auxilio ante una situación insostenible del sistema debido a la estrategia deliberada de la Junta de Andalucía para debilitar lo público y justificar su progresiva privatización», denunciaron.

La manifestación fue apoyada por los partidos de la oposición de izquierdas, cuyos representantes asistieron a la misma como la número dos del PSOE andaluz, María Márquez, que apostó por «echar al presidente Moreno por sus políticas de privatización».

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, advirtió a Moreno que «no le va a salir gratis la agresión constante a la sanidad pública», mientras que el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, abogó por «parar el robo» a la sanidad pública.

Por su parte, el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, resaltó «el esfuerzo histórico» en inversiones para la sanidad pública andaluza «cuyo presupuesto se ha incrementado un 55% y alcanza ya los 15.249 millones.

Además, Antonio Sanz resaltó que «la plantilla de profesionales ha crecido en 28.000 profesionales, con 128.000 profesionales sanitarios hoy y 8.500 enfermeros más».