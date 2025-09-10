La lucha contra el fuego incendia el Parlamento

No puede decirse que el balance de incendios en Andalucía durante un verano en el que media España sucumbió ante el fuego haya sido especialmente ... dramático. La cifra de hectáreas quemadas en la comunidad suma 5.667, de las que un 75 por ciento ha sido de matorral a pesar de que a lo largo de estos meses de máximas temperaturas se registraron 152 incendios, la mayor parte sofocados tempranamente antes de que pasaran a mayores.

Sin embargo, la comparecencia del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, para ofrecer este balance se convirtió en la primera gran bronca del pleno con el que se ha inaugurado el último curso político de la legislatura.

El enfrentamiento se hizo presente desde el primer momento, pero fue subiendo de decibelios hasta que llegó a su culmen en el cara a cara entre Sanz y el portavoz socialista Mario Jiménez, momento en el que los trabajadores del Infoca seguir el desarrollo del debate desde la tribuna de invitados decidieron abandonar el salón de plenos. Jiménez, que interrumpió repetidamente al consejero, fue llamado al orden por la vicepresidenta de la Mesa del Parlamento, Ana Mestre, que en ese momento dirigía el debate.

Sanz se esforzó por presentar un balance positivo de su gestión. Hasta el 8 de septiembre se realizaron 737 intervenciones de los equipos de extinción, un 85% de las cuales fueron conatos, es decir, con superficies quemadas inferiores a la héctarea. Solamente en nueve ocasiones se alcanzó la situación operativa 1 y nunca fue necesario activar el nivel 2 de emergencia.

A pesar de estos datos, en la mayor parte de las intervenciones de la oposición se aludió a una falta de recursos en los servicios de la Junta. «Si hubiera falta de recursos los resultados no serían los que son -respondió Sanz-, debemos felicitarnos por tener el mayor y mejor dispositivo, no solo de España, sino de Europa».

Sin embargo, Jiménez calificó de ensoñación la la intervención del consejero, porque de ella se desprendía que «sólo se han quemado unos cuantos rastrojos» y recordó que los trabajadores del Infoca «no quieren ser héroes, son trabajadores públicos que tienen que tener unas condiciones laborales dignas».

Ante esa intervención, Sanz enseñó un mensaje de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que felicitaba a Andalucía por su labor durante el verano frente al fuego.

Las intervenciones del resto de la oposición también fueron duramente críticas. Benito Morillo, de Vox, arremetió contra el «fanatismo verde» y el «Estado fallido de las autonomías»..Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, atribuyó al factor suerte que se haya podido evitar una situación catastrófica y José Ignacio García, de Adelante, censuró las condiciones laborales del Infoca antes de asegurar que «tenemos un gobierno que cada día se parece más al del señor Mazón».