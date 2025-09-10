Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores del Infoca se retiran del salón de plenos durante el momento de máxima bronca. H. B.
Política andaluza

La lucha contra el fuego incendia el Parlamento

El balance de emergencias tras el verano desencadena la primera gran bronca política en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:50

No puede decirse que el balance de incendios en Andalucía durante un verano en el que media España sucumbió ante el fuego haya sido especialmente ... dramático. La cifra de hectáreas quemadas en la comunidad suma 5.667, de las que un 75 por ciento ha sido de matorral a pesar de que a lo largo de estos meses de máximas temperaturas se registraron 152 incendios, la mayor parte sofocados tempranamente antes de que pasaran a mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  6. 6 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  7. 7 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  8. 8

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  9. 9

    Málaga no consigue bajar el número de suicidios desde la pandemia: «La escucha activa salva vidas»
  10. 10 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La lucha contra el fuego incendia el Parlamento

La lucha contra el fuego incendia el Parlamento