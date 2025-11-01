Un legionario muerto y otro herido grave al explotar un artefacto en la base de Viator

Viernes, once de la mañana. Una explosión rompe el silencio en la base militar de La Legión, en Viator, y, si bien los militares están ... socializados con este tipo de estruendos por las maniobras, la cercanía del estallido hizo saltar las alarmas.

Las consecuencias fueron letales: un legionario perdió la vida y otro resultó herido de gravedad en el interior del habitáculo donde se produjo la explosión, por el momento, de origen desconocido, en la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro 'Álvarez de Sotomayor'.

El Ministerio de Defensa confirmó, a lo largo de la tarde, sus condolencias por la muerte del caballero legionario Daniel Ruiz Mateo con motivo de la explosión que, desde el primer momento, investiga la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Además, en un comunicado detalló que el herido de gravedad ha sido el soldado de la misma unidad Alejandro Carvajal Povedano, quien, al cierre de esta edición, estaba siendo intervenido por los profesionales sanitarios debido a los daños graves.

La posible deflagración se produjo antes de las 11 horas, conforme el aviso que se recibió desde el campamento a la sala de Emergencias 112 Andalucía.

Por su parte, desde la coordinadora, se dio aviso a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que desplazó un helicóptero hasta la zona para evacuar al herido ante las graves heridas que presentaba.

Por estos hechos la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas de la explosión, de momento, de origen desconocido. La detonación se habría producido en una instalación que ha provocado daños en una infraestructura, dejándola totalmente afectada. Las primeras hipótesis apuntan al estallido de una granada y otras versiones apuntan a la explosión de una bombona o una caldera, extremo que desde la Brigada de La Legión no han confirmado y se mantienen cautos y a la espera de que la Policía Judicial esclarezca lo sucedido.

La zona del accidente se mantiene acotada y restringida para que los investigadores realicen las pruebas pertinentes que permitan determinar cómo habría ocurrido el fatal suceso.

No es la primera vez que ocurre. También sucedió en 2013 cuando tres militares -un sargento y dos brigadas- fallecieron tras una explosión en cadena dentro del almacén de la Unidad de Zapadores. En aquel entonces, los legionarios hallaron tres artefactos «muy antiguos» semienterrados en el campo de maniobras y tras ser recogidos presuntamente por los legionarios y cargados en un BMR (Vehículo de Combate de Zapadores) con la intención de trasladarlos uno de los almacenes que forman la Bandera de Zapadores, se desató la explosión.

Durante la jornada fueron llegando los mensajes de solidaridad y apoyo con La Legión. En primer lugar, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, decretó dos días de luto oficial en recuerdo de la víctima mortal y vecino de Vícar. Bonilla envió un mensaje de «afecto y apoyo» en «estos momentos tan duros» a la familia del finado. «La pérdida de Daniel nos conmueve profundamente, un joven vicario que servía con orgullo y compromiso a su país. Su ejemplo de entrega que permanecerá siempre en nuestra memoria», dijo.

El alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores, trasladó sus condolencias «a los familiares y amigos del legionario, así como la pronta recuperación del herido».