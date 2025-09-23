Nueva plaga en Andalucía: llegan los gusanos cabezudos y la Junta toma medidas

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha declarado de manera oficial una plaga de gusanos cabezudos (Capnodis ... tenebrionis) en plantaciones de almendro ubicadas en las provincias de Almería y Granada y ha dictaminado la necesidad de tomar medidas fitosanitarias para poder controlarla.

Entre las medidas que tendrán que adoptar los dueños de las explotaciones están el realizar prospecciones «exhaustivas y periódicas»; comunicar a Sanidad Vegetal de las delegaciones territoriales si hay sospechas de la existencia de la plaga y extremar las medidas de limpieza de la maquinaria de recolección y los equipos de transporte y almacenaje, según recoge la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press.

El gusano cabezudo ha aumentado de manera «considerable» en las provincias de Almería y Granada por factores como la sequía de los últimos años, la prohibición de usar sustancias activas que eran eficaces para controlar los almendros adultos y el abandono de plantaciones.

La Ley 43/2002 dispone que la autoridad competente en la comunidad podrá declarar la existencia de una plaga cuando produzca o pueda producir perjuicios económicos o daños de tal intensidad, extensión o naturaleza que hagan necesaria la lucha obligatoria como medio más eficaz de combatirla o que las medidas de lucha requieran ser aplicadas en zonas continuas o cuando la plaga constituya un foco posible de dispersión.