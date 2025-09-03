La Junta sella una alianza estratégica con Cantabria para defender una financiación «justa»

Andalucía y Cantabria defenderán han sellado una alianza estratégica para asuntos de interés común como la defensa de forma conjunta de un nuevo modelo de ... financiación «justo y pactado de forma multilateral con una política de cohesión descentralizada».

Así lo contempla el protocolo suscrito ayer por el presidente andaluza, Juanma Moreno, y su homóloga cántabra, María José Sáenz de Buruaga, con el objetivo de compartir experiencias y desarrollar planes, programas y líneas de actuación en temas clave para el futuro de ambas comunidades.

El protocolo recoge que ambas regiones son «complementarias y comparten vínculos y algunos objetivos como el nuevo modelo de financiación autonómica pactado de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aporte más recursos a las comunidades autónomas y respete los principios de igualdad y solidaridad».

El acuerdo abogar por que «se aborde de forma global sin propuestas parciales ni negociaciones previas bilaterales para satisfacer el cupo separatista», rechazando cualquier tipo de concesión que suponga un agravio para el conjunto de las comunidades autónomas».

Andalucía y Cantabria compartirán de esta forma «iniciativas y buenas prácticas» para mejorar la educación pública, la gestión de las emergencias y también en ámbitos como fiscalidad, vivienda o gestión de espacios naturales.

El presidente andaluz consideró que este protocolo de colaboración es de «amplio alcance», ya que abarca multitud de ámbitos, por lo que añadió que «fomentará el compartir software y aplicaciones, la conectividad de sus infraestructuras, la competitividad de la economía, la promoción de viviendas asequibles, la transición energética o la protección adecuada de los recursos naturales», entre otros asuntos.