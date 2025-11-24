Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Sanz saluda al presidente del Parlamento y exconsejero de Salud, Jesús Aguirre. María José López / Europa Press
Política andaluza

La Junta mantiene el requerimiento a Amama y advierte de que no se puede engañar a la Administración

El consejero de Sanidad insiste en que esa información, si existe, debe ser entregada

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:23

Comenta

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, no parece dispuesto a dar por cerrada la discrepancia abierto por la Amama en relación con el número de ... mujeres afectadas por los fallos en el programa del cribado de cáncer de mama. En una intervención en un foro en Sevilla, Sanz insistió este lunes en que seguirá reclamando a la asociación la entrega de los datos en su poder sobre las pacientes con diagnósticos no concluyentes a las que no se informó en su momento de los resultados de las primeras mamografías ni se les citó para que se sometieran a pruebas complementarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  3. 3 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  9. 9 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE
  10. 10

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta mantiene el requerimiento a Amama y advierte de que no se puede engañar a la Administración

La Junta mantiene el requerimiento a Amama y advierte de que no se puede engañar a la Administración