Juanma Moreno, en el vídeo con el que comunicó la rebaja fiscal. J. A..
Política andaluza

La Junta implanta una deducción fiscal en el IRPF para enfermos celíacos

La medida, que completa el nuevo paquete de bajada de impuestos, beneficiará a unas 30.000 personas y alcanza a contribuyentes con hijos que padezcan la enfermedad

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:44

La Junta de Andalucía ha completado su paquete de rebajas fiscales para el año próximo con una medida que beneficiará a los enfermos celíacos, una ... enfermedad que obliga a hacer un importante desembolso extra en la compra de alimentos. La medida consistirá en una deducción de 100 euros en el tramo autonómico del IRPF, y según las previsiones de la Junta de Andalucía beneficiará a unos 30.000 contribuyentes. Aunque se estima que entre el 1 y el 2 por ciento de la población padece esta enfermedad, el número de pacientes no diagnosticados es elevado.

