La Junta implanta una deducción fiscal en el IRPF para enfermos celíacos

La Junta de Andalucía ha completado su paquete de rebajas fiscales para el año próximo con una medida que beneficiará a los enfermos celíacos, una ... enfermedad que obliga a hacer un importante desembolso extra en la compra de alimentos. La medida consistirá en una deducción de 100 euros en el tramo autonómico del IRPF, y según las previsiones de la Junta de Andalucía beneficiará a unos 30.000 contribuyentes. Aunque se estima que entre el 1 y el 2 por ciento de la población padece esta enfermedad, el número de pacientes no diagnosticados es elevado.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado la medida este lunes a través de un vídeo compartido en sus redes sociales, en el que reconoció que es «un paso pequeño, pero un paso adelante» con el que se da respuesta a una demanda de los colectivos afectados. Los productos para celíacos, como el pan o las pastas sin gluten, suelen tener un precio que cuadriplica a los convencionales.

La medida afectará tanto a los contribuyentes que padezcan la enfermedad como a quienes tengan un miembro celíaco en su familia, ya sea el cónyuge o alguno de los hijos. Entrará en vigor junto con el Presupuesto de la comunidad para 2026 y tendrá efecto en la declaración de la renta que se presente la próxima primavera.

Casi 40.000 diagnosticados

«En Andalucía hay casi 40.000 personas celíacas. Por eso, muchas familias hacen la compra cada día buscando la etiqueta 'sin gluten' en los productos. Algunos de ellos valen cuatro veces más que los normales. La celiaquía es una enfermedad que no tiene medicación, y el único remedio, hasta hoy, es controlar la dieta, y pagar en la cesta de la compra hasta cuatro veces más en muchos alimentos, como la pasta o el pan», explicó el presidente.

«Queremos apoyar a todas las personas y sus familias dando este paso, reconociendo esa realidad que viven cada día y aliviando parte de ese esfuerzo que hacen. Comer sin gluten no debería ser un lujo para nadie», ha añadido el presidente. La previsión es que esta medida ayude a más de 30.000 andaluces y tenga un impacto de casi cuatro millones de euros.

Con esta deducción se completa el paquete de rebajas fiscales para 2026, el séptimo que aprueba la Junta de Andalucía desde 2019, y que incluye también reducciones en la renta para el alquiler de vivienda habitual, para dueños de animales de compañía, y además para quienes practiquen alguna actividad deportiva en gimnasios, centros homologados o federaciones.