La Junta hará 1.800 mamografías antes del 15 de noviembre

La Junta se ha comprometido a realizar antes del 15 de noviembre las 1.800 mamografías pendientes del cribado de cáncer de mama a las ... mujeres afectadas, según confirmó ayer el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

El consejero explicó que estas pruebas se llevarán a cabo en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que ya tiene citadas a estas mujeres después de una «transformación profunda y ejemplar en un tiempo récord además» de la unidad de mama de este complejo sanitario con el objetivo de dar «una respuesta ágil» a las afectadas por los retrasos.

Por otra parte, Antonio Sanz abrió ayer una «agenda del diálogo y escucha» con todos los colectivos sanitarios que arrancó ayer con sendas reuniones con el Sindicato Médico Andaluz y con el Sindicato de Enfermería (SATSE), con los que mantuvo un encuentro marcado por un «clima de cordialidad y colaboración», según la Consejería de Sanidad.

El presidente del Sindicato Médico de Andalucía, Rafael Ojeda, expuso en esta reunión la «necesidad de un cambio de modelo sanitario en la comunidad que incluya una mejora de la situación laboral y retributiva del colectivo médico y facultativo como única vía para paliar el grave déficit de médicos en el sistema sanitario público», propuesta que se ha comprometido a estudiar el consejero.

El secretario general del Satse, José Sánchez Gámez, también pidió a Sanz «una financiación adecuada para atender las necesidades reales del sistema sanitario y garantizar así una atención de calidad a la ciudadanía».

El consejero tiene previsto reunirse próximamente con todas las entidades, sindicatos, colegios profesionales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes de la sanidad.