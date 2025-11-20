La Junta destina 27 millones a impulsar la calidad de la I+D

La Junta destinará 27 millones en incentivos para impulsar la calidad, la relevancia y el impacto internacional de la I+D andaluza, además de fortalecer sus ... estructuras para el desarrollo de una investigación de excelencia.

El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer a las bases reguladoras y convocatoria para 2025 de este apoyo económico al sector I+D andaluz promovido por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y cofinanciado por el Programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para Andalucía 2021- 2027.

Estos incentivos financiarán la acreditación y la actividad de las denominadas unidades de excelencia en investigación y de las unidades de investigación competitiva y podrán optar a estos recursos las universidades andaluzas, los organismos públicos de investigación y los centros, institutos o fundaciones de investigación y o innovación.

Estos fondos estarán dirigidos a sufragar el desarrollo de un programa estratégico de investigación, que deberá tener una duración máxima de tres años y que recogerá los proyectos y actuaciones de I+D que desarrollará en este periodo.

Las iniciativas se orientarán hacia la investigación aplicada con un objetivo práctico específico y hacia el desarrollo experimental para generar nuevos productos o procesos o mejorarlos.

Los aspirantes podrán presentar un máximo de cinco solicitudes cada uno desde el 24 de noviembre de 2025 hasta el 16 de diciembre a través de la Oficina Virtual de la Junta.