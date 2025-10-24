La Junta denuncia que siguen los fallos en el Sistema Viogén

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, denunció ayer los fallos en el Sistema Viogén de ... Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, dependiente del Ministerio del Interior. La consejera aseguró en el Parlamento que su departamento está recabando información sobre el número de mujeres incluidas en este sistema con las que «no ha podido contactar» el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) como consecuencia de estos fallos.

Loles López indicó en su intervención en el pleno que los fallos comienzan a registrarse en Viogén desde octubre de 2024, después de que cambiara el sistema, algo de lo que alertó su Consejería a la coordinadora de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, ya que no se podía acceder a los datos y no teníamos el teléfono para contactar con las mujeres víctimas de violencia de género. La responsable autonómica de violencia de género insistió en que «el sistema no está funcionando y la Junta no puede contactar con las mujeres y no podemos ofrecerles los recursos ni llevarles un seguimiento de sus casos». La Delegación del Gobierno nacional en Andalucía replicó a la consejera y puso de relieve ayer que la Junta tiene acceso a todos los casos incluidos en este sistema, por lo que consideró «falso» que se le esté negando el acceso a los datos de contacto.

La Delegación del Gobierno sostuvo que este acceso a los datos se establece en el convenio entre el Ministerio del Interior y la comunidad autónoma de Andalucía para la incorporación de sus unidades competentes al Sistema Viogén, un convenio que este mismo año se ha vuelto a firmar.

Asimismo, desde la Delegación gubernamental se subraya que la Junta posee el rango de administrador general que le habilita para modificar las personas autorizadas para acceder al sistema, por lo que es la propia Junta la que autogestiona el acceso a estos datos, que son muy sensibles, delicados y extremadamente protegidos que afectan a la seguridad e integridad de las propias mujeres.