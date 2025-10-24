Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Loles López. E. P.

La Junta denuncia que siguen los fallos en el Sistema Viogén

Loles López dice que no se puede contactar con las víctimas de violencia de género para seguir sus casos y el Gobierno asegura que es «falso»

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, denunció ayer los fallos en el Sistema Viogén de ... Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, dependiente del Ministerio del Interior. La consejera aseguró en el Parlamento que su departamento está recabando información sobre el número de mujeres incluidas en este sistema con las que «no ha podido contactar» el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) como consecuencia de estos fallos.

