La Junta apuesta por la unidad de acción para revertir la situación
La Consejería de Empleo desarrolla medidas preventivas y refuerza su colaboración con la Fiscalía
J. L. PIEDRA
sevilla.
Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00
La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, apostó por reforzar la «unidad de acción de toda la sociedad» para hacer frente a ... la alta siniestralidad laboral que sufre Andalucía.
En este sentido, la Consejería viene desplegando una serie de medidas entre las que estaca las campañas de sensibilización y difusión en medios de comunicación y redes sociales para potenciar la promoción de la seguridad y la salud laboral en el trabajo en Andalucía con el objetivo de concienciar así a las actores implicados.
Según Rocío Blanco, «la acción conjunta de administraciones, empresas y trabajadores nos fortalece y nos complementa en esta lucha y es la fórmula más acertada en el avance hacia entornos laborales más seguros y libres de riesgos».
Además, la consejera de Empleo ha firmado recientemente un convenio de colaboración con la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, para coordinar esfuerzos a la hora de determinar las causas y posibles responsabilidades ante incumplimientos de medidas de prevención de riesgos labores que afecten a la salud de los trabajadores.
El citado convenio contempla actuaciones concretas orientadas a mejorar la cooperación y el intercambio de información en relación con los siniestros laborales.
Desde el tejido empresarial andaluz se pone de relieve también su compromiso con la prevención y la salud laboral en las empresas para combatir la siniestralidad, según la CEA, que apeló también a la unidad de acción ya que «no solo es una preocupación o una encomienda que tengamos que afrontar los centros de trabajo, sino toda la sociedad», según su presidente Javier González de Lara.
