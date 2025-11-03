La Junta apuesta por la unidad de acción para revertir la situación

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, apostó por reforzar la «unidad de acción de toda la sociedad» para hacer frente a ... la alta siniestralidad laboral que sufre Andalucía.

En este sentido, la Consejería viene desplegando una serie de medidas entre las que estaca las campañas de sensibilización y difusión en medios de comunicación y redes sociales para potenciar la promoción de la seguridad y la salud laboral en el trabajo en Andalucía con el objetivo de concienciar así a las actores implicados.

Según Rocío Blanco, «la acción conjunta de administraciones, empresas y trabajadores nos fortalece y nos complementa en esta lucha y es la fórmula más acertada en el avance hacia entornos laborales más seguros y libres de riesgos».

Además, la consejera de Empleo ha firmado recientemente un convenio de colaboración con la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, para coordinar esfuerzos a la hora de determinar las causas y posibles responsabilidades ante incumplimientos de medidas de prevención de riesgos labores que afecten a la salud de los trabajadores.

El citado convenio contempla actuaciones concretas orientadas a mejorar la cooperación y el intercambio de información en relación con los siniestros laborales.

Desde el tejido empresarial andaluz se pone de relieve también su compromiso con la prevención y la salud laboral en las empresas para combatir la siniestralidad, según la CEA, que apeló también a la unidad de acción ya que «no solo es una preocupación o una encomienda que tengamos que afrontar los centros de trabajo, sino toda la sociedad», según su presidente Javier González de Lara.