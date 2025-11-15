La Junta alegará para corregir el «trato injusto»
Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00
La Junta de Andalucía denuncia el «trato injusto y el agravio» por parte del Gobierno central en la asignación de las inversiones energéticas destinadas ... a desarrollar la red eléctrica en la comunidad que no atienden a las necesidades reales y limitan el desarrollo industrial y empresarial.
Así lo puso de relieve el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que viene reivindicando desde su departamento este aumento de inversiones ya que, a su juicio, «el aumentar de la electrificación es clave para incrementar la capacidad para atender nuevos desarrollos, especialmente industriales, así como la integración de las renovables y la mejora de la vertebración del territorio».
El Ejecutivo andaluz tiene previsto presentar alegaciones a la planificación de inversiones en materia eléctrica aprobada por Ministerio para la Transición Ecológica, al que reclamará que «corrija la clara situación de desventaja» de Andalucía respecto a otras comunidades autónomas, argumentando que «la densidad de la red de transporte de la región se sitúa un 40% por debajo de los valores medios peninsulares».
Desde el Ejecutivo andaluz señalan que con esta planificación en inversiones «el Ministerio se ha centrado en dar respuesta a las redes ferroviarias y de los consumos en puertos, que son cuestiones de competencia estatal y deja de atender la propuesta andaluza, necesaria para cubrir demandas industriales concretas y para el avance en la generación de renovables».
El consejero de Industria sí mostró su satisfacción por la inclusión de «los proyectos de hidrógeno verde y de la Faja Pirítica de Huelva con la integración en el sistema nacional de las provincias de Jaén, Granada y Huelva, infraestructuras que sí han sido atendidas con la inclusión parcial de ejes estructurales estratégico como son los casos de Huelva-Extremadura, Jaén-Castilla-La Mancha y Granada-Murcia.
