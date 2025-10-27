Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Junta agiliza la concesión de ayudas por catástrofes

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley para agilizar el pago por anticipado de las ayudas a favor de las entidades locales andaluzas especialmente ... afectadas por catástrofes públicas, emergencias de protección civil o fenómenos naturales adversos. Este decreto tiene como objetivo acelerar la llegada de los fondos a los municipios damnificados y reforzar la capacidad de respuesta de la Junta de Andalucía ante situaciones de urgencia. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, defendió la conveniencia de actuar con anticipación en estos casos de emergencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  2. 2 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  3. 3 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  4. 4 Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias
  5. 5

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  6. 6 El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran
  7. 7

    La justicia abre la puerta al proyecto del centro comercial en el edificio Marymar de Benalmádena
  8. 8

    Antonio Sanz: «Siempre ha habido y habrá errores, pero no se puede ocultar la fortaleza de este sistema»
  9. 9

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  10. 10 La Carrera de la Prensa bate su récord de participantes: «Es un placer correr por el Centro de la ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta agiliza la concesión de ayudas por catástrofes