La Junta agiliza la concesión de ayudas por catástrofes

El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley para agilizar el pago por anticipado de las ayudas a favor de las entidades locales andaluzas especialmente ... afectadas por catástrofes públicas, emergencias de protección civil o fenómenos naturales adversos. Este decreto tiene como objetivo acelerar la llegada de los fondos a los municipios damnificados y reforzar la capacidad de respuesta de la Junta de Andalucía ante situaciones de urgencia. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, defendió la conveniencia de actuar con anticipación en estos casos de emergencia.

Hasta ahora este procedimiento sólo podía aplicarse de forma excepcional y temporal, como ocurrió tras las dana de octubre y noviembre del pasado año, y la norma aprobada esta semana modifica la norma anterior para mejorar la seguridad jurídica, la coordinación administrativa y la agilidad en la tramitación.

Entre las novedades, se incorpora la exigencia de un informe técnico provisional previo a la declaración de situación excepcional, con criterios homogéneos de valoración de daños. También se ajustan los plazos de elaboración de los informes de gestión para asegurar una información consolidada y coherente, según recoge el decreto. Asimismo, se desconcentra la gestión de las ayudas en las delegaciones territoriales, lo que permitirá una tramitación más rápida y una mayor cercanía con los municipios afectados.

El Ejecutivo andaluz fundamenta la extraordinaria y urgente necesidad de esta norma en la evolución reciente de los fenómenos meteorológicos, cada vez más intensos e imprevisibles, y en la necesidad de contar con instrumentos normativos eficaces antes del inicio del periodo de lluvias del otoño.

El decreto ley posibilita la creación de dos viceconsejerías y secretarías generales técnicas cuando se decida atribuir a una sola consejería las competencias en materias diferenciadas o de especial complejidad, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta de la Administración.