La Junta afea al Ministerio que no haya reunido a las comunidades afectadas por el brote de lengua azul

Se han detectado casos en Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla

Martes, 19 de agosto 2025, 11:13

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha afeado este martes al Ministerio de Agricultura ... de Luis Planas que no haya contestado a la petición del Gobierno andaluz de reunir a las comunidades autónomas para «ir todas de la mano» en el abordaje del brote de lengua azul que, en el caso de Andalucía, «llevamos pasándolo mal desde hace ya mucho tiempo». Igualmente, ha recordado al ministro que se le pidió la activación de la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC) para poner «encima de la mesa ayudas para todos los afectados por esta enfermedad».

