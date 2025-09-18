Juanma Moreno retoma su agenda europea con la defensa de la PAC y contra la centralización de los fondos de cohesión

La Comisión Europea tiene sobre la mesa un proyecto para los próximos presupuestos comunitarios que inquieta a los gobiernos regionales de todo el continente. Consiste ... en concentrar los fondos que se transfieren a todos los países en un único pago que se centralizaría en los gobiernos estatales para que después estos los distribuyan según sus propios. Esta modificación sobre la práctica que se ha venido desarrollando hasta ahora llegaría, además, en un momento en el que la necesidad de aumentar el gasto en defensa obliga a realizar recortes en el resto de las partidas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ejerce la presidencia del Comité Europeo de las Regiones junto a la húngara Kata Tutto, se ha manifestado en contra de esta posibilidad y ha anunciado que quiere liderar un frente común en ese órgano consultivo para evitar la centralización y también para que la Política Agraria Común (PAC) no pierda peso en el presupuesto europeo.

La iniciativa toca de lleno dos de las prioridades ya apuntadas por la Junta de Andalucía en su agenda europea: la defensa del sector primario, estratégico para la economía andaluza, y de la participación de las regiones en la cogobernanza comunitaria frente a la creciente tendencia centralizadora.

Tensión creciente

El presidente ha retomado esta semana su actividad en el Comité de las Regiones, que celebra este jueves y viernes en Copenhague su Conferencia de Presidentes. En la capital danesa, el presidente andaluz reconoció que hay una tensión creciente en Europa por las amenazas en materia de seguridad, como los constantes ciberataques, pero advirtió de que el esfuerzo que debe hacerse en ese campo no puede hacerse a costa de restarle recursos a la PAC y a las regiones y ciudades a través de los fondos de cohesión con una recentralización en los estados.

«No se puede centralizar porque nosotros somos un país descentralizado -señaló-, ya tenemos la experiencia con los fondos Next Generation que el Estado ha sido incapaz de gestionar y las comunidades autónomas no paramos de gestionar». Recordó en ese sentido que actualmente mismo la administración pública que más licita es la Junta de Andalucía. «La Junta de Andalucía está ejecutando fondos como no se había visto en décadas y sin embargo el Estado en un país descentralizado no tiene esa capacidad», explicó.

En relación con la PAC, fue contundente. «Para nosotros es fundamental que no haya ajuste», subrayó. Por ello, apuntó que el esfuerzo de la UE en seguridad defensiva, militar o en ciberseguridad no puede ser «en contra de los intereses de la Política Agraria Común, de nuestro campo», y adelantó que durante esta doble jornada en Copenhague va a trabajar para convencer de ello a las distintas fuerzas políticas que tienen presencia en el Comité de las Regiones. «Lo que queremos es que de aquí salgamos con una posición conjunta y eso es lo que va a liderar Andalucía», señaló.

No obstante, el presidente andaluz defendió que la ciberseguridad es un asunto clave en la Unión Europea y advirtió de que no se puede expandir el desarrollo digital y tecnológico si no hay seguridad en las redes redes.

Ciberseguridad

Moreno -que realizará una visita al Centro de Ciberseguridad de Dinamarca- dijo que Andalucía quiere seguir aprendiendo en esta materia y ha explicado que la Agencia de Ciberseguridad de la comunidad repele «prácticamente al año más de 11.000 o casi 12.000 ciberataques, muchos de ellos provenientes precisamente del este, que ponen en jaque al sistema público de salud, la protección de datos de los andaluces, o el funcionamiento tecnológico en materia hídrica, de circulación o de movilidad».

Ha indicado que Andalucía y el resto de regiones de la UE quieren participar en la estrategia común de defensa en materia de ciberseguridad que va a impulsar la UE. «Es muy importante que Andalucía esté en Europa y sea testigo y además protagonista de las decisiones que se pueden adoptar», subrayó.