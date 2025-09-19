Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Moreno, junto al presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, en un momento de la reunión. efe / j.A.
Política andaluza

Juanma Moreno anuncia una «revolución» de regiones y ciudades contra la centralización en la UE

El presidente de la Junta apela a la unidad de todos los partidos para evitar que se aparte a los gobiernos regionales del diseño y ejecución de los presupuestos comunitarios

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:11

El presidente de la Junta pareció dudar antes de pronunciar la palabra, pero finalmente optó por decirla. «Estamos impulsando, no lo voy a llamar... bueno ... sí, una revolución de alcaldes, alcaldesas y presidentes regionales para que los gobiernos nacionales tomen carta en este momento en que se están haciendo los presupuestos».

