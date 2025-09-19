Juanma Moreno anuncia una «revolución» de regiones y ciudades contra la centralización en la UE

El presidente de la Junta pareció dudar antes de pronunciar la palabra, pero finalmente optó por decirla. «Estamos impulsando, no lo voy a llamar... bueno ... sí, una revolución de alcaldes, alcaldesas y presidentes regionales para que los gobiernos nacionales tomen carta en este momento en que se están haciendo los presupuestos».

El motivo de esta iniciativa política, en la que Juanma Moreno incluye a la socialista húngara Kata Tutto, con quien comparte la presidencia del Comité Europeo de las Regiones, es paralizar mediante reparos los presupuestos que se están elaborando para el nuevo marco de los fondos de cohesión que apartan a los gobiernos regionales del diseño y ejecución de los mismos para dar todo el protagonismo a los gobiernos estatales.

Moreno, que participa en Copenhague en la Conferencia de Presidentes del Comité Europeo de las Regiones, aseguró que existe una coincidencia absoluta entre los presidentes de las comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, a favor de que la Comisión Europea y la Eurocámara sigan escuchando a las regiones y ciudades, que se oponen radicalmente a la idea de centralizar estos fondos.

Seguridad alimentaria

El presidente andaluz también expuso en una de sus intervenciones su rechazo a que el futuro presupuesto de la Unión Europea 2028-2034 reduzca la financiación prevista para la Política Agraria Común (PAC) y quede comprometido, de esta forma, tanto el desarrollo de las zonas rurales como la seguridad alimentaria de todo el continente.

La Conferencia que se celebra en la capital danesa acogió un debate sobre el Marco Financiero Plurianual, donde se refleja el presupuesto a largo plazo de la UE y la previsión de financiación para programas y acciones en todos los ámbitos de actuación, como la agricultura o las políticas regionales, entre otros.

Las cuestiones que despiertan más preocupación son la dotación de la PAC y la posible recentralización de los fondos de cohesión, ya que, según la propuesta del futuro presupuesto de la UE, se plantea una única planificación por cada Estado miembro, lo que, a juicio del presidente andaluz, rompería el vínculo directo de la Unión Europea con sus regiones y ciudades.

Moreno avisó que existe «cohesión y unidad de todos los grupos, desde los verdes hasta liberales, conservadores y socialistas, en torno a «un solo objetivo» que «no es solamente un objetivo de las regiones y de las ciudades», sino «de la propia subsistencia de la Unión Europea tal como la hemos conocido».

«El hecho de cambiar, modificar, y, sobre todo relegar, a las regiones y ciudades a un rincón donde no participen ni en el diseño ni, por supuesto, en la ejecución de los fondos de cohesión, supone quebrar, por así decirlo, la cultura de esa Europa de los ciudadanos que tanto éxito ha traído, y supondría un mazazo a las aspiraciones de muchos ciudadanos que ahora tienen la posibilidad desde su ciudad, desde su región, de ver cómo la solidaridad de toda Europa se centra para que puedan progresar, avanzar y converger con las regiones más ricas», aseguró.

Andalucía

Advirtió de que en el caso de Andalucía sería «un mazazo total» tanto a la PAC como a los fondos de cohesión en materia de infraestructuras, de innovación, de investigación, materias que consideró esenciales para la comunidad.

Por ese motivo, apuntó que tanto él como la también presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tutto, están impulsando «una revolución de alcaldes, alcaldesas y presidentes regionales» para conseguir el respaldo de ciudadanos y gobiernos nacionales para hacer un reparo importante a esos presupuestos y paralizarlos.

«Europa no puede avanzar si se rompe ese principio fundamental de la cohesión», advirtió el presidente andaluz, que adelantó que el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades va a mantener una «posición frontal y radical» en defensa de lo que considera principios más elementales de la Unión Europea.