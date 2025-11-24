Juanma Moreno afronta su último debate sobre la Comunidad de la legislatura

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afronta esta semana en el Parlamento el último Debate sobre el estado de la Comunidad ... Autónoma de la actual legislatura en un momento en el que el Ejecutivo andaluz se ve salpicado por la polémica de los últimos casos por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas en la Diputación de Almería y la crisis de los cribados de cáncer de mama.

El debate se extenderá entre el próximo jueves, día 27, y el viernes 28 de noviembre, en el transcurso de una sesión plenaria que será más larga de lo habitual, ya que se desarrollará desde el miércoles 26.

Los cinco grupos parlamentarios podrán presentar a la Mesa de la Cámara un máximo de 35 propuestas de resolución en este debate que sean congruentes con la materia objeto del debate y que no signifiquen moción de censura al Gobierno andaluz.