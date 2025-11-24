Juanma Moreno afronta su último debate sobre la Comunidad de la legislatura
J. L. P.
sevillA.
Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afronta esta semana en el Parlamento el último Debate sobre el estado de la Comunidad ... Autónoma de la actual legislatura en un momento en el que el Ejecutivo andaluz se ve salpicado por la polémica de los últimos casos por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas en la Diputación de Almería y la crisis de los cribados de cáncer de mama.
El debate se extenderá entre el próximo jueves, día 27, y el viernes 28 de noviembre, en el transcurso de una sesión plenaria que será más larga de lo habitual, ya que se desarrollará desde el miércoles 26.
Los cinco grupos parlamentarios podrán presentar a la Mesa de la Cámara un máximo de 35 propuestas de resolución en este debate que sean congruentes con la materia objeto del debate y que no signifiquen moción de censura al Gobierno andaluz.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión