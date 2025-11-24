Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Juanma Moreno afronta su último debate sobre la Comunidad de la legislatura

J. L. P.

sevillA.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afronta esta semana en el Parlamento el último Debate sobre el estado de la Comunidad ... Autónoma de la actual legislatura en un momento en el que el Ejecutivo andaluz se ve salpicado por la polémica de los últimos casos por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas en la Diputación de Almería y la crisis de los cribados de cáncer de mama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  6. 6 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juanma Moreno afronta su último debate sobre la Comunidad de la legislatura