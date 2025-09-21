José Antonio Nieto: «Antes de fin de año presentaremos la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga»

-La ciudad de la Justicia de Málaga se ha quedado pequeña. Usted mismo reconoció que la situación era «bastante mala». ¿Para cuándo una solución ... estructural?

-Ya estamos actuando. Espero que antes de que acabe este año podamos presentar la imagen de cómo será la ampliación de la sede judicial de de la Ciudad de la Justicia de Málaga. Esa ampliación nos va a permitir hacer otra cosa particularmente importante, que es adaptarla a los tribunales de instancia, En Málaga, la ampliación nos va a permitir ir descargando planta a planta, o por lo menos un espacio importante, y hacer un traslado temporal mientras se hace una adaptación del antiguo juzgado al tribunal de instancia. Cuando se acaba, vuelven a ese espacio mientras se va usando la ampliación para poder adaptar la sede judicial de otra planta. Una vez la sede la hagamos más flexible, eliminemos pasillos y tabiques, la hagamos más diáfana, van a existir muchas más posibilidades de la que tenía hasta ahora.

-¿Es reordenación de espacios y también ampliación?

-Sí, pero es necesaria una ampliación, porque sin esa ampliación no es posible que podamos ir ordenando espacios. Porque estamos hablando de un volumen muy alto de personas y de actividad y para poder hacerlo tenemos que hacer una inversión seguramente notable, de más de 20 millones de euros, pero necesaria para que la capital malagueña tenga las instalaciones judiciales que requiere.

-En Málaga el problema es el espacio. En otros sitios, el estado de la infraestructura.

-Por eso hemos tenido que hacer un plan de infraestructuras judiciales al que vamos a dedicar 1,500 millones de euros en un periodo de tiempo muy corto, entre entre 2024 y 2030. Es una cantidad muy importante, pero es que la situación en la que nos encontramos las sedes judiciales era muy lamentable. A día de hoy tenemos una situación muy preocupante en Torremolinos, en Fuengirola, en Estepona, en Marbella... Son todas ellas ciudades muy importantes, pero que que tienen unas sedes judiciales, en fin, de otra época.