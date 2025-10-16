El Defensor del Pueblo abre una investigación por la muerte de una menor de 14 años que se precipitó desde un balcón en Sevilla

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado este jueves la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra ... acoso escolar en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla este martes.

En atención a medios, Maeztu ha señalado que «el protocolo parece que no ha funcionado» y no descarta hablar en persona con el director del colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla para esclarecer las posibles causas. Además, se ha mostrado sorprendido por la «falta de respuesta del protocolo» ante las quejas de la madre por posible acoso.

El Defensor del Pueblo ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. «Los protocolos tienen que funcionar», ha remarcado.

Por su parte, la Consejería de Educación está a la espera de conocer el informe de Inspección Educativa que va determinar si la menor había sido víctima o no de casos de bullying por parte de sus compañeros y si la dirección del centro tenía conocimiento -de confirmarse ese supuesto, como publica Diario de Sevilla-, de esos episodios de acoso escolar.

Desde el centro educativo en el que estudiaba, el Irlandesas Loreto de Sevilla, no han dado nuevas declaraciones tras el comunicado publicado este miércoles en el que aseguran que se encuentra trabajando en el caso en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado de que el centro no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo. Además, ha apostillado que derivará a la Fiscalía toda la información del caso y abrirá un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.

Recogida de testimonios

En una nota, la Consejería ha explicado que la Inspección Educativa abrió «de forma inmediata» una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.

Asimismo, ha trasladado el pésame a la familia de la alumna del colegio, así como a toda su comunidad educativa, y ha asegurado que desde este miércoles un equipo de expertos en bienestar emocional de la Delegación Territorial de Sevilla interviene en el centro para prestar apoyo y orientación profesional en una situación «tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes».