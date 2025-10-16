Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo abre una investigación por la muerte de una menor de 14 años que se precipitó desde un balcón en Sevilla

Educación irá a la Fiscalía para aclarar los hechos. El colegio donde estudiaba no había activado protocolo por posible acoso escolar

E. Press

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:19

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado este jueves la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra ... acoso escolar en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla este martes.

