El Infoca da por estabilizado el incendio en el paraje La Contienda de Aroche, en Huelva

Los efectivos del Plan Infoca han dado por estabilizado en la tarde de este jueves el incendio declarado este miércoles en el paraje La Contienda ... de Aroche (Huelva), aunque sus labores continúan para dar por controladas las llamas.

El Plan Infoca ha informado, a través de su cuenta en 'X', que el incendio se ha dado por estabilizado a las 20.10 horas. Según han indicado fuentes del dispositivo a esta agencia, actualmente no operan medios aéreos en la zona, aunque sí permanecen desplegadas ocho autobombas y 90 bomberos forestales, que continúan trabajando para lograr el control total del fuego. «La previsión es favorable y dista mucho del escenario que se presentaba el pasado miércoles», han valorado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido la «enorme» labor de los efectivos que han intervenido en el incendio y ha agradecido la cooperación de Portugal y la implicación de todos los profesionales que han participado en «este importante operativo».

En un mensaje en la red social 'X', Moreno ha puesto en valor «el esfuerzo de los profesionales del Plan Infoca, su encomiable labor y enorme trabajo».

Por otro lado, la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, ha explicado que la tarde de este miércoles fue «muy desalentadora», pero durante la noche «han dado fruto todos los trabajos», por lo que durante la mañana «ya se podía hablar de que estaba el campo frío».

En este sentido, ha destacado «la rapidez con la que está actuando el Plan Infoca», al tiempo que ha señalado que se han calcinado «unas 500 hectáreas», pero «no hay que lamentar pérdidas materiales ni de ganado, que es muy importante».

«El Consorcio de Bomberos, junto al Infoca y los medios portugueses, estuvieron refrescando al ganado. Y también los trabajadores de la ganadería que estuvieron con ellos. Pero sí que podemos hablar de que habrá pérdidas de animales», ha lamentado.

Asimismo, ha explicado que el paraje La Contienda se encuentra en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en territorio de «anidamiento de buitres», además de «la presencia de muchos animales». Tiene una gran arboleda que «ha hecho que el incendio avanzara mucho más rápido el incendio».