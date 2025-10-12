Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Moreno, durante una intervención el pasado jueves en el Parlamento. Rocío Ruz / Europa Press
Política andaluza

Cáncer y política

Mirada periférica ·

La crisis de los cribados pone a Juanma Moreno por primera vez en dificultades desde que es presidente; la izquierda y Vox huelen sangre y van a fondo con estrategias convergentes

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:44

Comenta

La crisis por los fallos en el programa del cribado de cáncer de mama tiene dos vertientes. Una es sanitaria, con una gran carga de ... drama para las personas afectadas. Ahí es donde debería entrar el debate sobre el alcance real de los errores cometidos y las soluciones que es necesario arbitrar, primero para solucionar el problema y reparar en la medida de lo posible a las personas afectadas y segundo, para garantizar que esto no vuelva a pasar.

