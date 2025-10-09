Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La socialista Ángeles Férriz enseña una foto de una manifestación mientras interviene Juanma Moreno efe / Julio Muñoz
Política andaluza

La bronca sobre el cáncer entierra las buenas formas en el Parlamento de Andalucía

Mirada periférica ·

La polémica en relación con los fallos en el programa de cribado eleva al máximo las malas formas en el debate político

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:10

Comenta

¿Es legítimo llevar al debate político una experiencia personal dolorosa? ¿Cuenta un dirigente con más legitimidad para hacer prevalecer sus posiciones sobre política sanitaria ... si un familiar suyo ha padecido o padece cáncer? ¿Están los políticos andaluces dispuestos a respetar algún parámetro ético en una bronca preelectoral que tiene el trasfondo de la enfermedad más temida y cuya sola mención pone los vellos de punta?

