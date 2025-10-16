El Gobierno entra de lleno en el debate de los cribados con críticas de dos ministras a decisiones de Juanma Moreno

El Gobierno central ha entrado de lleno en el debate en torno a los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama. Dos ... ministras del Ejecutivo de Pedro Sánchez coincidieron este jueves en lanzar críticas a decisiones adoptadas por Juanma Moreno en la gestión de la crisis abierta en el sistema sanitario andaluz.

La titular de Sanidad, Mónica García, arremetió contra el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero del área y consideró que se trata de un respeto al sistema sanitario por situar en el cargo a alguien ajeno al mismo. «El señor Moreno Bonilla vuelve a despreciar otra vez el sistema sanitario al poner al frente a alguien que nunca ha tenido contacto con el sistema sanitario», dijo.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, vaticinó que las medidas anunciadas por la Junta para hacer frente a la crisis no va a ser suficiente porque, en su opinión, el problema es que el sistema sanitario de la comunidad andaluza «hace aguas».

Mientras tanto, en Andalucía la controversia política se ha trasladado a la celebración de un debate general sobre sanidad programado para el pleno de la semana próxima. La inclusión de este debate en el orden del día de la sesión del próximo jueves contó con el voto en contra de toda la oposición de izquierdas a pesar de haberlo reclamado insistentemente durante los últimos dos años. La iniciativa salió finalmente adelante gracias a los votos de los grupos del PP y Vox.

La portavoz socialista, María Márquez, justificó el rechazo de su grupo en la votación, celebrada en la Junta de Portavoces, en que en el debate no va a comparecer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sino Antonio Sanz: «Esta es la manera de despreciarnos ante la situación tan grave que estamos viviendo», lamentó Márquez, quien no obstante matizó su grupo votó en contra del orden del día, « no del debate general, en el que queremos que venga a dar la cara Moreno Bonilla«.

Crisis política

«Moreno Bonilla entiende que da por perdida la solución de la crisis sanitaria sin precedentes que vive nuestra comunidad y que va a volcar todos sus esfuerzos en resolver una crisis política y en intentar salvar su imagen, en vez de salvar la vida de los andaluces», apuntó Márquez, que subrayó que Antonio Sanz no va a ser un consejero de Sanidad con «dedicación exclusiva».

Por su parte, en una entrevista en la televisión pública andaluza, Antonio Sanz lamentó que la oposición haya rechazado un debate monográfico sobre la sanidad y destacó que lo primero que hizo como consejero fue solicitar un debate general en el Parlamento«. »Me sorprende que la oposición lo haya rechazado. ¿Qué interés tiene, desgastar al Gobierno o resolver los problemas de la sanidad? La oposición no quiere hablar del futuro de la sanidad, no quiere hablar de la defensa del sistema público sanitario«, señaló antes de asegurar que el Goberno andaluz »está volcado en el sistema y no en la confrontación«.

En un sentido similar, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco recriminó a la oposición su percepción de la sanidad como «un filón electoral». En su opinión, ante esta crisis había dos opciones. Una, dijo era que el presidente de la Junta «se hubiera escondido, ido de viaje al extranjero o intentar que los andaluces se pusieran a hablar de otro tema», y el otro, por el que optó, era «ponerse al frente de la crisis y ha intentado atajarlo en menos de 15 días», iniciativa de la que ha remarcado que «conlleva un desgaste».

Asimismo, la que fuera consejera de Salud durante la primera mitad de la legislatura, Catalina García, ha asegurado que de haber sabido de los errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama «se habrían solucionado», al tiempo que ha señalado que desde las asociaciones --entre las que ha citado a Amama, que ha destapado el caso--, «nos hablaban de retrasos en citas de seguimiento», es decir, «posteriores a los tratamientos», no por tanto retrasos en la realización de pruebas diagnósticas complementarias tras una primera mamografía con resultados «no concluyentes».