Destrozos provocados por un tornado en Gibraleón (Huelva). F. J. O. / E. P.

Las fuertes lluvias dejan un herido grave y 1.300 incidencias

Un hombre sufrió un fuerte traumatismo en el cráneo al caerle encima una estructura de un toldo en Huelva

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Las fuertes lluvias de la borrasca que ayer afectó a Andalucía en su parte occidental han dejado un herido grave y más de 1.300 ... incidencias, la mayoría sin gravedad, según el balance realizado por la Junta de Andalucía, que activó el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.

