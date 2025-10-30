Las fuertes lluvias dejan un herido grave y 1.300 incidencias

Las fuertes lluvias de la borrasca que ayer afectó a Andalucía en su parte occidental han dejado un herido grave y más de 1.300 ... incidencias, la mayoría sin gravedad, según el balance realizado por la Junta de Andalucía, que activó el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.

El incidente más grave se produjo en la localidad onubense de Gibraleón, donde un hombre resultó herido de gravedad al caerle encima la estructura de un toldo tras pasar un tornado por este pueblo, sufriendo un traumatismo craneoencefálico por el que fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Las incidencias han sido numerosas en las provincias de Huelva y Sevilla, donde se han producido los mayores efectos, con múltiples anegaciones, caídas de árboles y algunos derrumbes parciales de infraestructuras.

La gravedad de la situación en Huelva llevó a la Junta a decretar el aviso de nivel rojo en toda la provincia, enviando el mensaje 'EsAlert' de alerta masiva a los teléfonos móviles de los ciudadanos de varios municipios onubenses por el riesgo extremo que se preveía. Huelva y Sevilla han sufrido los peores efectos de estas fuertes lluvias, aunque provocaron también problemas de tráfico por anegaciones en las provincias de Cádiz y Córdoba.

La Junta alertó ayer de la llegada de un «tren de borrascas» a la región que puede continuar los próximos días, por lo que ha pedido a la población precaución, responsabilidad y no realizar desplazamientos innecesarios, además de seguir los consejos de los responsables de emergencias.