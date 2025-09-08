Fallecen dos personas y otra resulta herida en un tiroteo en Carmona

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida de gravedad tras un tiroteo en un bar en la urbanización Los Nietos de la localidad ... sevillana de Carmona, según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla ha abierto una investigación para esclarecer el tiroteo y por ahora ha detenido a dos personas como presuntos autores del crimen.

Según fuentes del la investigación, el arma utilizada ha sido un rifle y los asesinos realizaron diversos disparos contra el bar donde fallecieron las dos personas y una tercera herida en las inmediaciones del bar.

Los asesinados tenían 65 y 54 años de edad, y uno de ellos era el propietario del bar, mientras que la persona herida de gravedad tenía 63 años y fue trasladada en helicóptero tras producirse el altercado, permaneciendo bajo atención médica en estado crítico en el hospital Virgen el Rocío.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil apuntan a que este hecho podría estar vinculado a enfrentamientos previos entre las diferentes partes implicadas.

El Ayuntamiento de Carmona ha decretado un día de luto oficial en el municipio por lo sucedido y su alcalde, Juan Ávila, aseguro que las víctimas eran vecinos del pueblo y trasladó su pésame a los familiares.