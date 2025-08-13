Fallecen dos personas por ahogamiento en Chipiona y Mairena del Alcor

Los ahogamientos se están convirtiendo este verano en una fatídica tragedia y ayer dos personas fallecieron mientras se bañaban en la localidad sevillana de Mairena ... del Alcor y en el municipio gaditano de Chipiona.

Un bañista perdió la vida ahogada en la playa de las Tres Piedras de Chipiona, donde el servicio de emergencias 112 recibió un aviso que alertaba de una persona que estaba flotando en el agua. Las Emergencias Sanitarias 061 atendieron al ahogado tras su rescate realizándole las técnicas de reanimación cardiopulmonar sin poder salvarle la vida.

Los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de la persona, de la que no han trascendido más datos ni tampoco de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.

Por otra parte, un hombre de 34 años murió en una piscina situada en la localidad sevillana de Mairena del Alcor., tras el aviso de socorro recibido por el teléfono 112 que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un varón al que habían sacado del agua en una piscina en la urbanización El Torreón.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó un helicóptero sanitario y a la Guardia Civil y Policía Local. Los servicios sanitarios desplazados al lugar intentaron salvarle la vida pero de forma infructuosa.

A estas dos muertes por ahogamiento se suman otras dos registradas durante lo que va de agosto, ambas en piscinas, el de una niña de tres años en Alhaurín de la Torre (Málaga) y el de un niño en Encinas Reales (Córdoba).