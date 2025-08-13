Las exportaciones andaluzas sostuvieron más de 452.000 empleos en 2024

El empleo vinculado a las exportaciones en Andalucía alcanzó en 2024 los 452.214 puestos de trabajo, el 98,4% del objetivo previsto por la ... Junta de Andalucía en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andalucía (EIEA) hasta 2027.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, dijo que este dato demuestra «el apoyo del Gobierno andaluz al tejido productivo regional ya que en sólo cuatro años casi hemos logrado las metas fijadas para transformar la economía andaluza y, sobre todo, fortalecer a nuestras empresas y generar empleo y riqueza para los andaluces».

Se trata de uno de los indicadores analizados en el último Comité de Seguimiento y Evaluación de la EIEA, presidido por la Viceconsejería de Economía, en el que se ha puesto de relieve también que entre 2021 y 2024 se han alcanzado el 78% del objetivo previsto en cuanto a la continuidad de las empresas exportadoras.

Así, 2024 cerró con 5.933 empresas exportadoras regulares, es decir aquellas que han mantenido una actividad comercial en el extranjero al menos en los últimos cuatro años, según la Junta.

El comité de seguimiento ha constatado que el volumen de exportaciones registrado en 2024 representa el 87,7% del objetivo fijado para 2027, mientras que la cifra de inversión extranjera directa en Andalucía alcanzada en el pasado año, 837 millones de euros, supone el 78,6% de la meta establecida para 2027.

Desde el Gobierno andaluz se subraya su apoyo para «consolidar» la presencia de los productos andaluces en otros países, pero también para «dar herramientas» a aquellas empresas que no han iniciado la exportación de sus productos y servicios a fin de que comiencen a comercializar en nuevos mercados.

Este apoyo autonómico permite a las empresas crecer en tiempos de incertidumbre a través de la diversificación de mercados y productos, según la Junta.