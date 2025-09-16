Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

La estación de trenes de Córdoba estrena el nombre de Julio Anguita en un acto de homenaje

E. PRESS

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:45

La estación de trenes de Córdoba ha estrenado este martes la nueva denominación oficial de Estación de Córdoba-Julio Anguita, en un acto institucional y ... de homenaje al exalcalde de la ciudad e histórico dirigente de IU y el PCE, con la asistencia de su familia, representantes institucionales como el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y políticos, como el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el portavoz parlamentario de IU y diputado por Córdoba, Enrique Santiago, y numerosos vecinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  4. 4 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  6. 6 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  7. 7 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  8. 8

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  9. 9 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  10. 10

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La estación de trenes de Córdoba estrena el nombre de Julio Anguita en un acto de homenaje

La estación de trenes de Córdoba estrena el nombre de Julio Anguita en un acto de homenaje